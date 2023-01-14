Нелегальные мигранты из Беларуси пытались штурмовать забор на границе с Польшей 18 14.01.2023, 11:37

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Сооружение атаковала группа из 23 человек.

Иностранцы не прекращают попыток нелегально попасть в Евросоюз через Беларусь. В пятницу, 13 января, пересечь границу и попасть на территорию Польши пытались 29 человек, сообщает Погранслужба Польши.

При этом группа из 23 мигрантов пыталась форсировать пятиметровый забор, который польская сторона установила на границе. Но успехом это не увенчалось. Заграждение оборудовано электронными барьерными системами, которые отреагировали на вмешательство и передали сигнал операторам.

На место оперативно прибыли патрули пограничников. Часть мигрантов, увидев их, вернулась на белорусскую сторону границы, остальных задержали возле забора.

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