Шейтельман: Путин болеет, в последний месяц ему очень плохо 6 14.01.2023, 11:54

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Состояние здоровья главы Кремля не удается скрыть постановочными кадрами.

Живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал о состоянии здоровья президента России Владимира Путина основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

– Что вы увидели в Путине в церкви?

– Да, церковь я, конечно, видел. Я вообще вижу все и слежу за всем, что делает Путин – за каждым его жестом, движением, – многие годы. Так получилось, что меня мобилизовали на войну с Путиным в 2000 году, когда еще никто не знал, что он будущий враг. Ну так получилось. И поэтому я все эти годы за ним слежу.

Главное – это, конечно, его одиночество. И правда, главное – это его одиночество. Очень важная, кстати, деталь, что интересно, на этой картинке – это не осанка Путина, а елка. Вы заметили елку?

– Нет.

– А там стоит елка. Вот гляньте потом на елку и как она установлена. Это свидетельствует об одном: это ставилось за одну секунду. Вот нужно было срочно сказать: «Прямо сейчас поставьте здесь елку». Потому что ее пластилином прилепили. Это прямо видно в кадре. «Чем? Как? Давайте... Здесь что? О, пластилина гора. Давайте пластилин».

И вот как все его последние видео, которые появляются, – все сделаны наспех, все не подготовлены, не продуманы, у этого нет стратегии. Все его выступления поэтому каждый день совершенно новые. Кто в лес, кто по дрова. Сегодня одно, завтра другое. Тут он миротворец, завтра – «мы сейчас перещелкаем Patriot» и еще что-то, то вдруг он открывает индюшарни в Тюмени... Совершенно набор случайных операций, который пришел в голову человеку. То, что я точно вижу... Кстати, да, новогоднее его выступление, где он четыре раза кашлял...

– Да, да.

– Долго. Четыре раза и достаточно долго. Почему это важно? Потому что это не случайное выступление, где может любой человек закашляться, потому что он заболел, простудился и так далее, а это новогоднее обращение. Его можно записывать хоть 50 раз. И нужно выбрать лучший дубль.

Когда говорят, что Путин болеет... Я верю, что последний месяц ему очень плохо

– Боятся, видно, просить перезаписать.

– Нет. Это лучшее, что смог сделать, я думаю. Ну конечно, перезаписывали. Ну конечно. Я не верю, что он с одного раза такой... Ну что вы. Новогоднее обращение – с одного раза? Я не видел политика, который новогоднее обращение – с одного раза... Я просто многих записывал, знаете, на разных языках мира. Нет, никто с первого раза ничего не записывает. Это нормально. И новогоднее обращение – это важнейшее в году обращение. Как такое может быть? Конечно, он переписывал это много раз, но это лучшее, что он мог выдать.

Вот когда говорят про него, что он болеет... Я верю, что последний месяц ему очень плохо. Я не верю, что он умрет, потому что медицина – там, органы пересадят и все, что нужно, – но ему очень плохо. Это видно. Это видно по его эмоциональной неустойчивости в плане того, что, мне кажется, сегодня каждое решение принимается утром.

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