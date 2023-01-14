Ученые: К Земле впервые за 50 тысяч лет приблизилась уникальная комета 14.01.2023, 12:03

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Фото: Rolando Ligustri

В последний раз ее видели мамонты.

Жители Земли могут невооруженным глазом увидеть комету, которая приблизится к нашей планете впервые за 50 тысяч лет – то есть последний раз ее видели наши предки неандертальцы, а также мамонты. Космический объект под названием C/2022 E3 (ZTF) открыли в марте 2022 года, когда он пролетал мимо Юпитера, сообщает AFP.

Комета подлетела к Солнцу 12 января, после чего начала двигаться обратно к окраинам Солнечной системы. Сближение с Землей произойдет 1 февраля.

Комета состоит из льда и пыли и излучает зеленоватую ауру, поэтому ее назвали Ледяной, а также Рождественской. Согласно расчетам астрофизиков, ее диаметр составляет около одного километра.

«Родиной» кометы является Облако Оорта – сферическая область вокруг Солнечной системы, где вращаются ледяные тела. Она отличается крайне вытянутой орбитой. В предыдущий раз комета сближалась с Землей в эпоху верхнего палеолита, когда на нашей планете еще жили неандертальцы.

Ученые отметили, что C/2022 E3 меньше других комет, которые ранее подлетали к Земле – NEOWISE и Хейла-Боппа. Но она будет выглядеть более яркой, хотя полная Луна может затруднить наблюдения.

По мнению астрофизиков, после визита к Земле комета может быть выброшена из Солнечной системы. В последнюю неделю января она пройдет мимо созвездий Малой и Большой Медведицы, а 10 февраля пролетит мимо Марса.

За кометой будет вести наблюдение телескоп «Джеймс Уэбб». Он сможет определить ее состав, что позволит ученым лучше понять строение космических тел с окраин Солнечной системы.

В начале февраля будет полнолуние, поэтому астрофизики рекомендуют наблюдать за Рождественской кометой 21–22 января в новолуние (как раз, когда она достигнет Малой и Большой Медведицы). В следующий раз хорошая видимость ожидается 10 февраля, возле Марса.

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