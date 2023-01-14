«Вагнеровцами» устлана вся земля» 5 14.01.2023, 12:06

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Российские военные опровергли заявления своего Минобороны о ситуации в Соледаре.

Бои за Соледар продолжаются, оккупанты РФ несут значительные потери и переводят врачей из России на оккупированные территории. В Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» уже успели отчитаться о «захвате Соледара». Однако в Генштабе Украины отрицают пропаганду: бои за город продолжаются. ВСУ отражают атаки захватчиков и удерживают позиции.

Украинский нардеп Борислав Береза опубликовал комментарий оккупанта о реальной ситуации в Соледаре, который подтверждает сообщения Генштаба Украины. Со слов россиянина, в районе города – «мясорубка», наемниками ЧВК «Вагнер» устлана вся земля.

«Сейчас «вагнеровцам» приходится сильно вытягиваться и преодолевать реку, при этом РСЗО и арта ВСУ там все пристреляли, лупят, как в тире, к тому же там полно снайперов. Сверху беспрерывно кружат дроны, которые и следят, и бросают ВОГи. Укрыться особо негде, все на открытом пространстве. А погода такая, что при ранении в тех условиях шансов у наступающего почти нет: даже если остановить кровь, то замерзнет. Оттуда не эвакуируешь уже никак. Все в трупах», - прокомментировал оккупант.

Украинские военные также просят мирных жителей не верить сообщениям Минобороны РФ, они продолжают воевать в Соледаре.

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