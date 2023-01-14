В ГПСУ ответили лукашистам, обидевшимся на жесты украинских пограничников 1 14.01.2023, 12:21

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24 февраля режим показал свою сущность по отношению к Украине.

Все украинские пограничники имеют четкую позицию по отношению к своим белорусским коллегам и не поддерживают с ними никакой коммуникации.

Об этом в эфире «24 канала» рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Демченко отметил, что украинские пограничники видят пограничные наряды Беларуси.

«С 24 февраля мы не поддерживаем никаких контактов с белорусскими пограничниками», – добавил представитель ГНСУ.

Ранее в сети появилось видео, на котором украинский пограничник отправил белорусам красноречивый месседж. Украинец сначала помахал рукой пограничнику Беларуси, а затем провел пальцем по горлу, намекая на судьбу, которая ждет всех, кто незаконно ворвется на украинскую территорию.

Четкую позицию высказал и глава Государственной пограничной службы Украины в первые дни полномасштабной войны. Хотя, как отметил Демченко, до 24 февраля белорусские пограничники активно уверяли украинских, что они не «допустят вторжения каких-либо подразделений со своей территории».

«Однако 24 февраля они любезно открыли свою границу, оттуда заходили русские подразделения. Поэтому все, что мы думаем о режиме в Беларуси, мы им уже озвучивали. А наши военнослужащие прямо сейчас демонстрируют и подтверждают то, что ждет захватчиков, которые зайдут на нашу территорию по этому направлению», – резюмировал Демченко.

Украина с начала полномасштабной войны укрепляет границы на границе с Беларусью. А оборонных или фортификационных действий со стороны Беларуси не наблюдается, отметил Демченко.

В направлении границы с Украиной Беларусь держит уже долгое время около 5-6 подразделений.

«Этими действиями и заявлениями режим в Беларуси пытается перекинуть ответственность на Украину и снять ответственность с себя. Однако мы хорошо понимаем, что именно режим в Беларуси активно поддерживает Россию в войне», – добавил Демченко.

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