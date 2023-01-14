Россия подняла в небо Ту-95 и Ту-22: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога 3 14.01.2023, 12:28

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Украинцев предупредили о массированной ракетной атаке в 13.00 по минскому времени.

Утром в субботу, 14 января, сначала в Киеве и области была объявлена воздушная тревога после серии мощных взрывов, которые слышали жители столицы и региона. Позже «краснеть» начали и другие области Украины.

Так, по состоянию на 10:21 воздушная тревога звучит в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Киевской областях и, собственно, в самой столице Украины.

По данным мониторинговых сайтов, зафиксирован взлет стратегической авиации врага: подняты Ту-95 и Ту-22 с аэродрома «Оленегорск». Они идут в зоны пусков. Их точное количество уточняется.

Позже тревога была объявлена и в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Главу Николаевской ОВА Виталий Кима уточнил масштабы возможной ракетной атаки РФ.

По его словам, враг поднял в небо 17 бомбардировщиков, предположительно Ту-95.

«17 Ту в воздух», - написал Ким в своих соцсетях.

При этом глава Черкасской ОВА Игорь Табурец предупреждает о возможном массированном ракетном ударе.

«Враг снова атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистикой. Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12:00 (с 13.00 по Минску - ред.)», - отметил он в Telegram.

Утром в субботу, 14 января, в Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушная тревога прозвучала сразу после громких звуков, испугавших жителей и гостей столицы Украины.

Россия атаковала город ракетами. Вероятно, прилет был в Днепровском районе столицы. Позже в КМВА подтвердили попадание в инфраструктурный объект.

Кроме того, столичный мэр сообщил об обломках ракет, упавших на нежилое здание в Голосеевском районе столицы.

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