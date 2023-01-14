«Шопоголики могут оставить и до 500 злотых» 14.01.2023, 12:35

Как белорусы закупаются в польских «секондах».

Журналистка «Салідарнасці» отправилась по варшавским секонд-хендам, чтобы узнать, насколько популярен этот бизнес среди поляков и насколько выгодно там можно закупиться.

В Беларуси секонд-хендам не дают покоя уже который год. Сейчас там нельзя продавать новые и б/у меховые, трикотажные, швейные изделия, а также обувь. Из-за этого только за январь-май 2022 года импорт этих товаров сократился более чем на 25%. Поэтому задались вопросом, как же живут «секонды» в Польше.

И выяснили, что, несмотря на то, что цены на одежду и обувь в стране-соседке гораздо ниже, чем в Беларуси, а также часто проходят сезонные распродажи, магазины товаров «со вторых рук» очень популярны. И закупаются здесь люди разных возрастов и социальных статусов.

Итак, чтобы убедиться, совершаем два рейда по «секондам»: в дневное и вечернее время. В полдень отправляемся в центр Варшавы, где в небольшом радиусе сразу несколько таких магазинов. И первая наша точка – «Tera Second Hand».

Небольшой магазин с тремя отделами: женский, мужской и детский. Здесь продается одежда, обувь, постельное белье. Днем здесь нескончаемый поток людей: одновременно рассматривают и примеряют одежду не меньше десяти человек — в основном, это люди пенсионного возраста, но есть и молодежь.

Особенность этого секонд-хенда в том, что каждый товар имеет собственную стоимость, а не зависит от веса, как во многих других. Однако некоторых это путает.

— С вас 34 злотых (около 19 бел. руб.), — говорит продавец, срезая цену с зеленых спортивных штанов, которые покупает пожилая женщина.

— Как? Так дорого? Я думала 34 — это размер. Простите, не буду покупать, очень дорого, — отвечает женщина, засовывая деньги обратно в кошелек, так и оставшись без покупок.

В ассортименте этого «секонда» пальто, куртки, платья, рубашки, свитера, штаны и другие товары. В примеру, осенне-весеннее женское серое пальто в хорошем состоянии можно приобрести за 70 злотых (40 бел. руб.), теплую рубашку «Zara» — за 80 (45 рублей), кофточки и свитера для девушек обойдутся примерно в 25-30 злотых (14-17), примерно в такую же цену джинсы и платья.

Выбор обуви небольшой, к тому же она в довольно плохом состоянии. Из приличного есть несколько пар женских кроссовок со средней ценой в 50 злотых или 28 белорусских рублей.

В неплохом состоянии здесь мужские куртки, да и выбор широкий. Парку с мехом можно купить за 70 злотых, болоньевую куртку «H&M» — за 80. Спортивные мужские байки в среднем стоят 30 злотых, брюки и джинсы — 25-30.

Также можно купить женские и мужские сумки, правда, в не очень хорошем состоянии, ремни и перчатки — 10 злотых (5-7 бел. руб.) за пару.

— У нас очень разные покупатели, вы будете удивлены! Есть у нас клиент —экстравагантный парень, который популярен на телевидении, а есть маленькие ребята, которым бабушка с дедушкой дали денежку, и они пришли закупаться, — рассказывает продавец. — Шопоголики закупаются, не жалея средств, могут оставить у нас и до 500 злотых. А есть те, кто ждет последнего дня распродажи, чтобы было как можно дешевле.

Худенькие девочки могут купить джинсы за 8 злотых (4,5 рубля), ну где еще найдешь Zara за такую цену

По ее словам, украинцы и белорусы — частые гости этого секонд-хенда, особенно в последние месяцы.

— В определенные дни здесь дешевле. Поэтому бабушки, которые возвращаются домой в Украину, покупают много вещей, особенно детских: комбинезончики, курточки по десять злотых. Иногда такие сумки тянут… Также покупается много мужских вещей. У нас есть скандинавские бренды, а там шерсть мериноса очень теплая, поэтому и закупают парням на фронт. Также берут термобелье и другие комплекты, которые, если покупать новыми, очень дорого стоят.

Следующая точка — секонд-хенд напротив. Накануне был новый привоз, а значит, цены не самые низкие. Тут стоимость товара зависит от веса. В момент нашего визита цена дня была 79 злотых (45 бел. руб.) за килограмм.

Здесь большой выбор товаров для дома. Постельное белье, подушки, одеяла, полотенца и ткани для штор обойдутся покупателям в 20 злотых (11 руб.) за килограмм, скатерти, салфетки и иные ткани — в 30 или 17 белорусских рублей.

Выбор вещей здесь довольно большой, и вид у них приличный. Среди мужского замечаем галстуки, которые продаются поштучно — 5 злотых (2,8 руб.). Все остальное — на вес.

В ассортименте — утепленные джинсовки, куртки, пальто, майки, свитера, джинсы.

Среди женской одежды, в основном, товары, которые сейчас пользуются спросом. Пальто из овечьей шерсти и кожаные укороченные дубленки. Качество женской обуви хромает, зато в хорошем состоянии деловые сумочки и рюкзаки.

Следующий секонд-хенд тоже находится совсем рядом — буквально в паре минут ходьбы. Это 2-этажная «Humana second hand». Людей здесь очень много: это родители с детьми-подростками и малышами, пенсионеры, молодые парни и девушки.

Работники грамотно подходят к описанию товара — помимо обозначения мужских и женских отделов, также есть пометки с максимальной ценой, скидками, подписаны категории товаров: платья, штаны, кофты, пиджаки и т.д. Помимо товаров б/у здесь также продают новые вещи.

По ассортименту и ценам: белое мужское худи — 25 злотых, пальто «L.O.G.G.» — 52 злотых, куртка на осень-весну — 32. В очень хорошем состоянии пиджаки — в среднем 25-45 злотых.

То, что уже нельзя найти в белорусских секонд-хендах — шубы. Цены на них варьируются от 350 до 750 злотых.

Женские джинсы в среднем обойдутся в 25-45 злотых (14-25 руб.).

— Сейчас самые популярные товары — куртки и свитеры. Куртки стоят от 30 до 70 злотых. Все зависит от того, из чего она сделана и долго ли ее использовали до этого, — делится управляющая магазина. — У нас есть и новые вещи: они с пометкой и специально запакованы. Среди покупателей встречаются разные люди. Утром приходит старшее поколение, днем после лекций — студенты, вечером — все вместе. Около года назад было очень много украинцев — сейчас меньше.

К вечеру, ближе к закрытию, отправляемся в секонд-хенд подальше от центра — в район дальней Воли. За полчаса до закрытия здесь довольно много людей — цена дня в этом магазине — 45 злотых (25,8 бел. руб.) за килограмм.

Здесь каждый покупатель может положить понравившуюся вещь на весы, и увидеть ее вес и точную стоимость, что очень удобно. Наш выбор пал на женскую укороченную дубленку в хорошем состоянии. Выяснилось, что кому-то она достанется за 37 злотых (чуть больше 20 бел. руб.). И симпатичный мужской пиджак. Он завесил чуть больше 17 злотых или около 10 рублей.

В ассортименте много новогодних свитеров и кофточек, праздничные платья и блузки с пайетками, верхняя теплая одежда, джинсы, обувь, постельное белье, платки и шарфики, сумочки, бижутерия и одежда для детей.

Обувь, как оказалось, в довольно хорошем состоянии, что бывает не часто, а цены — приятные. Есть даже высокие женские сапоги на каблуке, на них висит этикетка, по которой можно понять, что они были сделаны в Греции и когда-то стоили 50 евро. Сейчас они продаются за 30 злотых (чуть больше 6 евро). Кожаные мужские ботинки обойдутся на порядок дороже — в 180 злотых или порядка 100 белорусских рублей.

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