СМИ: Британия отправляет в Украину эскадрон танков Challenger 2
- 14.01.2023, 12:42
- 2,632
Первые 4 танка премьер-министр Риши Сунак распорядился поставить немедленно.
Великобритания поставит свои танки Challenger 2 в Украину. Премьер-министр страны Риши Сунак распорядился немедленно отправить первую партию.
Об этом сообщает The Independent.
Как сообщается, британский премьер согласился отправить в Украину эскадрилью танков. По неофициальной информации, в Восточную Европу изначально отправят четыре танка Challenger 2, а вскоре Британия поставит еще восемь единиц этой техники.
По данным таблоида The Sun, который ссылается на источник в администрации Сунака, премьер Британии в субботу проинформирует украинского лидера Владимира Зеленского о своем решении поставить тяжелую технику.
«Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение тем, что необходимо для самообороны и изменения баланса поля боя», - сказал собеседник.