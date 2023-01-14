СМИ: Британия отправляет в Украину эскадрон танков Challenger 2 14.01.2023, 12:42

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Первые 4 танка премьер-министр Риши Сунак распорядился поставить немедленно.

Великобритания поставит свои танки Challenger 2 в Украину. Премьер-министр страны Риши Сунак распорядился немедленно отправить первую партию.

Об этом сообщает The Independent.

Как сообщается, британский премьер согласился отправить в Украину эскадрилью танков. По неофициальной информации, в Восточную Европу изначально отправят четыре танка Challenger 2, а вскоре Британия поставит еще восемь единиц этой техники.

По данным таблоида The Sun, который ссылается на источник в администрации Сунака, премьер Британии в субботу проинформирует украинского лидера Владимира Зеленского о своем решении поставить тяжелую технику.

«Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение тем, что необходимо для самообороны и изменения баланса поля боя», - сказал собеседник.

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