«Уничтожить Путина – вопрос недели» 2 14.01.2023, 13:02

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У главы РФ есть единственная возможность спастись.

У российского диктатора Владимира Путина еще есть возможность спастись, сохранить свои жизни и свободу, если он сейчас капитулирует в обмен на западные гарантии безопасности. Если он этого не сделает, после поражения в войне его безопасность уже никто не гарантирует.

После поражения Путину не помогут попытки спрятаться в других странах – тогда Западу будет достаточно и одной недели, чтобы его найти и ликвидировать. Такое мнение высказал публицист и политолог Михаил Шейтельман в интервью ТСН.

«У него есть еще пока возможность и шанс разменять свой иммунитет в международном плане на что-то, если сейчас он капитулирует, уйдет от власти... Если предложить, например, американцам, что они сохраняют жизнь Путина, отказываются от его преследования в обмен, то на такое пока пойдут. Дальше может уже и нет. Это единственная возможность», — считает Шейтельман.

Он подчеркнул, что Путину негде будет спрятаться после поражения в войне и потери власти в РФ. По словам политолога, единственная страна, которая в таком случае могла бы дать российскому диктатору какие-то гарантии неприкосновенности – это Китай. В западных странах глава Кремля точно прятаться не будет, а у других государств нет инструментов для того, чтобы гарантировать Путину неприкосновенность.

«Он поедет в Индию, Индии завтра скажут – выдайте Путина, или против вас эмбарго. Конечно она выдаст в ту же секунду или продаст за деньги», – говорит Шейтельман.

Также он добавил, что спрятаться в Венесуэле или другой стране, где действует частная военная компания «Вагнера», диктатору РФ тоже не удастся. Ведь после поражения в войне и потери Путиным власти ЧВК «Вагнера» уже просто не будет действовать. Шейтельман провел параллели с распадом СССР и напомнил, что после распада Советского Союза упали почти все режимы, которые он поставил по миру.

«Уничтожить Путина, поймать его в Центральноафриканской республике для западных сил, когда у него нет ядерной кнопки – это вопрос недели», – добавил эксперт.

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