Оккупированные Бердянск и Мелитополь всколыхнули мощные взрывы 2 14.01.2023, 13:18

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ВСУ ударили по российским войскам и авиабазам.

Украинские военные отправили «поздравления» российским оккупантам во временно захваченном Бердянске Запорожской области. Утром 14 января путинские вояки там проснулись от «бавовны».

Практически сразу с этим событием взрывы раздавались и в Мелитополе. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА-Мелитополь».

«Утреннее «поздравление» оккупантов в Бердянске. Ждем подробностей», – говорится в посте.

На опубликованных кадрах видно, как еще темное небо над Бердянском озаряют яркие вспышки во время серии взрывов.

В пабликах публикуют кадры взрывов, которые прогремели в районе аэропорта Бердянск.

Глава городской военной администрации Виктория Галицына подтвердила взрывы в оккупированном городе. По ее данным, на аэродроме размещались солдаты и техника армии РФ. После взрыва там начался пожар, пишет «Суспільне».

«На данный момент нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что она есть, так как пожар очень большой. Пожар очень большой», - сказала она.

OSINT-эксперт Бенджамин Питтет опубликовал спутниковые снимки аэропорта, где были видны российские военные вертолеты и другая техника. Украинские эксперты утверждали, что аэропорт находится вне досягаемости систем HIMARS

Отмечается, что столь же неспокойно утром субботы было и оккупантам в Мелитополе.

Взрыв сильнее всего ощутили жители центральной части Мелитополя. Из-за ударной волны, со слов очевидцев, дрожали не только окна, но и стены.

По словам мэра украинского города Ивана Федорова, мощный взрыв, который был слышен в центре временно захваченного населенного пункта, прогремел после 04:00.

«Громкое утро для рашистов в Мелитополе. Только в городе раздался взрыв, который слышали жители центральной части города», – написал он.

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