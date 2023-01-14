Спецназ СБУ ударом дрона уничтожил российскую БМП вместе с экипажем 14.01.2023, 13:43

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Оккупантов подбили на одном из самых горячих направлений фронта.

Спецназовцы Службы безопасности Украины одним ударом дрона-камикадзе уничтожили вражеский броневик и его экипаж.

Об этом сообщает СБУ.

Защитники уточнили, что уничтожили группу оккупантов на одном из самых горячих направлений фронта.

«Спецназовцы Центра спецопераций «А» СБУ устроили российским оккупантам очередную «демобилизацию» на одном из самых горячих направлений. Ударом дрона-камикадзе была уничтожена вражеская БМП и ее курящий рядом экипаж», - говорится в сообщении.

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