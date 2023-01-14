Эх, Чикатило не дожил3
- Игорь Эйдман
- 14.01.2023, 13:51
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В России у власти его братья-близнецы.
Государство антикультуры обречено.
В путинской России объявили героем человека, который убил свою мать. Это некто Молодцов, забивший по пьяни пожилую маму голыми руками, переломав ей кости. Из лагеря он отправился на войну в Украину, где и благополучно (для окружающих) погиб.
У его гроба в Серове выставлен почетный караул, а в школе, где учился Молодцов, установлена «парта героя» и памятная доска.
Такого еще не было нигде и никогда, ни в нацистской Германии, ни в сталинском СССР. Убийство матери в любой культурной традиции считается тягчайшим, несмываемым грехом и позором.
Путинский режим создал противоположную общечеловеческим ценностям антимораль и антикультуру, где зло объявлено добром и наоборот.
Убил свою мать, а потом пошел за деньги убивать соседей - ты герой. Вышел с плакатом «Нет войне!» - преступник.
Убивай, насилуй, воруй - это социально одобряемое поведение, за это тебя героем объявят. Главное, не сочувствуй жертвам, не выступай против войны и убийств. В этом случае ты будешь иногаетом и предателем.
Эх, Чикатило не дожил. В путинской России его бы тоже могли героем объявить, главное, чтобы побольше украинцев и украинок убивал.
А что удивляться. В стране у власти его братья-близнецы. Полицейские Чикатилы со швабрами, военные Чикатилы с ворованными унитазами, Чикатило-Пригожин с кровавой кувалдой. Чикатило-Медведев с безумной злобой, Чикатило-Путин с новичком и ракетами.
Я думаю, даже в КНДР не могли провозгласить героем человека, убившего попьяни свою маму. Просто из прагматических соображений.
Должны же соблюдаться хоть какие-то культурные нормы и запреты, иначе начнется аномия, бардак и хаос.
Путинское государство, отменившее элементарные нравственные табу, принятые в мировой культуре, не может быть жизнеспособным.
Игорь Эйдман, t.me