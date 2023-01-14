Белорус хотел обменять 10 миллионов российских рублей на доллары, но остался без денег

Белорус хотел обменять 10 миллионов российских рублей на доллары, но остался без денег9
- 14.01.2023, 13:56
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В Москве его отправили на 3-ю Тверско-Ямскую улицу.
Переведем 10 млн российских рублей в более привычную и понятную белорусам сумму: это чуть меньше $148 тыс., или 387 тыс. белорусских рублей. Теперь они у мошенников.
Обманули белоруса в Москве. По информации агентства ТАСС, мужчина нашел обменник через Telegram (кстати, не делайте так). Его отправили на 3-ю Тверско-Ямскую улицу, где обещали произвести обмен по выгодному курсу. Он отдал деньги девушке-кассиру, которая сказала, что отойдет в хранилище, а потом исчезла.
Сейчас делом занимается полиция.