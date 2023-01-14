Бой за Новоселовское: ВСУ разгромили войска РФ в Луганской области 14.01.2023, 14:01

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Сражение показало низкий уровень военной подготовки россиян.

Украинские военные продолжают уничтожать врага в Луганской области. Опубликовано видео ударов по российским военным в боях за Новоселовское.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал канал Луганской ОВА.

«Бой за Новоселовское, успешно проведшая 92-я бригада. Видео с БПЛА демонстрирует большое количество российских военных в деревне», - говорится в описании под видеороликами.

Как отметили в Страткоме ВСУ, такие действия оккупантов свидетельствуют об отсутствии у них качественной подготовки.

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