Заговор против Путина проявился 2 14.01.2023, 14:21

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Армия и ФСБ объединились против главы Кремля.

Путин слил Пригожина с его кувалдой, вероятно, под давлением военных и чекистов. В России генералы получили реванш. Российский Генштаб, подвергавшийся последнее время всяческим оскорблениям, внезапно очень серьезно усилил позиции. Вероятно, диктатора РФ заставили капитулировать.

Такое мнение в своем блоге в YouTube высказал российский историк и политик Дмитрий Чернышевский.

Он заверил, что кадровые перестановки в высшем руководстве РФ последних дней не связаны с ситуацией на фронте. Это результат внутренних разборок путинских элит. И события там происходят, судя по всему, грандиозные.

«Назначение Герасимова командующим войсками (РФ - ред.) в Украине, понижение Суровикина и возвращение из военно-политического небытия генерала Лапина, которого публично унижали и материли сторонники Пригожина и Кадырова, это звенья одной цепи. Они связаны с борьбой за власть в России, с обострившимся противостоянием в российских элитах, с кризисом верхов и с утратой Путиным реального контроля за происходящими событиями. Это не имеет никакого отношения к реальным военным действиям. Ни Лапин, ни Суровикин, ни Герасимов не семи пядей во лбу, совсем не наполеоны. Они могут разве что поражениями своими отметиться в истории. Во внутриполитической борьбе в России это рубежное событие. Путин пошел на попятную, сдает свои позиции», - рассказал Чернышевский.

Он уточнил, что Путин ранее дал власть главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и его кувалде именно для устрашения своих элит, в рядах которых начались волнения из-за поражения в войне.

«Путин показал элите кувалду Пригожина. А элита поняла, что у нее не осталось иного варианта, кроме принуждения Путина к капитуляции. Потому что они будут первой жертвой… Смысл этих опричников («вагнеровцев» - ред.) - террор против верхов, которые больше не поддерживают верховного правителя», - объяснил историк.

Однако история с назначением Герасимова и Лапина показывает, что ситуация изменилась кардинальным образом. Чернышевский подозревает, что генералы принудили Путина отказаться от кувалды.

«Генералы подготовили такой ответ, который Путин не смог игнорировать… Заставили старого диктатора посмотреть в лицо реальности. Ему объяснили, что он систему в разнос пустил… Что, если он не укротит своих опричников, армия примет меры, чтобы укротить его самого… Он все прекрасно понял и сделал выводы, что лучше военных не доводить до греха. Кувалда была огромной ошибкой Путина. Она была неизбежной, поскольку у него нет других способов повлиять на аппарат… А аппарату стало ясно, что ему нужно избавляться от президента, ставшего угрозой… Это событие - результат заговора против Путина», - рассказал политик РФ.

Он считает, что генералитету помогли восстановить свои позиции чекисты. Две силы, по всей видимости, объединились.

«В ближайшее время мы можем увидеть резко ускорившийся транзит власти от Путина к преемнику из чекистских кругов… До марта-апреля может произойти смещение Путина, назначение нового премьера из чекистов. Это не нулевая вероятность. Мы наблюдаем быстрый транзит власти от президента-лузера, от Акеллы, который промахнулся, к Шерхану, который только и ждал, чтобы наложить лапу на волчью стаю», - рассказал Чернышевский.

Он подозревает, что армия в качестве платы за помощь пообещала чекистам поддержать их преемника на кресло президента РФ.

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