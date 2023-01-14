Удар по Киеву из Беларуси: была применена баллистическая ракета либо гиперзвуковой «Кинжал» 14.01.2023, 14:30

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Военный эксперт объяснил, что произошло.

То, что в Киеве раздались взрывы раньше, чем зазвучал сигнал воздушной тревоги, может говорить только о том, что система оповещения не успела сработать вовремя. Такое возможно только при условии малого расстояния подлёта ракеты, то есть, ракеты летели из Беларуси.

Об этом пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

При этом, ракеты должны были обладать достаточной скоростью, чтобы максимально быстро преодолеть расстояние от Беларуси до Киевской области и непосредственно Киева. Возможно, это были 9М723 ОТРК «Искандер», но в самом начале полномасштабной войны их часто запускали из Беларуси и тревога на них реагировала.

Таким образом, можно предположить, что была применена баллистическая ракета либо с улучшенными характеристиками, либо гиперзвуковой Х-47М2 «Кинжал». Но в случае с «Кинжалом» в ВП РБ должен был быть МиГ-31К. А он не взлетал.

Как сообщал сайт Charter97.org, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что сегодняшний удар по Киеву был нанесен с территории Беларуси.

«Удар по Киеву был нанесен с территории Беларуси из района города Барановичи. Все это происходит с молчаливого согласия белорусского террориста Лукашенко, позволяющего использовать свою территорию кремлевским убийцам», - написал он.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат также подтвердил, что ракеты по Киеву были запущены с севера по баллистической траектории.

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