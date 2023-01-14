Ученые выяснили, почему до сих пор не открыта гробница первого императора Китая 14.01.2023, 14:43

Проникших в нее исследователей ждут многочисленные сюрпризы.

В 1974 году в китайской провинции Шэньси фермеры наткнулись на одну из важнейших археологических находок всех времен и народов: они обнаружили фрагменты человеческой фигуры, сделанной из глины. Археологические раскопки показали, что поле расположено над рядом ям, забитых тысячами терракотовых моделей солдат и боевых лошадей в натуральную величину, не говоря уже об акробатах, уважаемых чиновниках и разных животных.

Ученые считают, что миссия этой терракотовой армии заключалась в охране расположенного неподалеку мавзолея Цинь Ши Хуан-ди, правившего с 221 по 210 год до н. э. В то время как большая часть некрополя вокруг мавзолея уже исследована, сама гробница императора никогда не открывалась, несмотря на огромное количество окружающих ее интриг, сообщают IFLScience.

Основной причиной этой нерешительности является то, что археологи озабочены как раскопки могут повредить гробницу, потеряв важную историческую информацию. Доступ к гробнице возможен только с помощью инвазивных археологических методов, что связано с высоким риском причинения непоправимого вреда.

Один из самых ярких примеров этого – раскопки города Троя в 1870-х годах Генрихом Шлиманом. Из-за своей поспешности и наивности он уничтожил почти все следы того самого города, который намеревался найти.

Ученые выдвинули идею использования некоторых неинвазивных методов для того, чтобы заглянуть внутрь гробницы. Одна из идей заключается в использовании мюонов, субатомных продуктов столкновения космических лучей с атомами в атмосфере Земли, которые могут проникать через структуры подобно современному рентгеновскому излучению. Однако до реализации таких методов еще далеко.

Раскрытие гробницы может принести и смертельную опасность для первых исследователей. В рассказе, написанном древнекитайским историком Сима Цянем примерно через 100 лет после смерти Цинь Ши Хуан-ди, он объясняет, что гробница оборудована ловушками, предназначенными для убийства любого нарушителя.

«Построены дворцы и живописные башни для сотни чиновников, а гробница наполнилась редкими артефактами и чудесными сокровищами. Мастерам приказали изготовить арбалеты и стрелы, устроенные так, чтобы убить каждого, кто войдет в гробницу. Ртуть использовали для имитации ста рек, а также большого моря, и она настроена на механический поток», — говорится в записях историка.

Даже если 2000-летнее оружие вышло из строя, поток жидкой ртути представляет серьезную опасность не только для исследователей, но и для окружающей среды. Это может звучать как пустая угроза, но научные исследования изучили концентрацию ртути вокруг гробницы и обнаружили значительно более высокие уровни, чем можно было бы ожидать на типичном участке земли.

«Ртуть может выходить из-за трещин, появившихся в структуре со временем, и наше исследование подтверждает древние летописные записи о гробнице, которая, как считается, никогда не была открыта или разграблена», — заключают авторы одной статьи 2020 года.

Гробница Цинь Ши Хуан-ди остается запечатанной и неисследованной, но не забытой. Однако когда придет время, вполне возможно, что научный прогресс наконец-то сможет углубиться в тайны, пролежавшие здесь незыблемо около 2200 лет.

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