Лукашисты устроили «хапун» на барменов в Минске 5 14.01.2023, 14:59

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Точное количество задержанных неизвестно.

В Минске силовики задержали несколько барменов, предварительно – за участие в каком-то чате, где обсуждали профессиональные вопросы. Об этом сообщает «Весна».

14 января правозащитникам стало известно о задержании нескольких минских барменов. Предварительно, задержано как минимум трое представителей этой профессии. Среди задержанных называют бар-менеджера Евгения Кузнецова.

«По неподтвержденной информации, задержания барменов связаны с каким-то их чатом – силовики приходят ко всем его участникам», – говорится в сообщении.

Вероятно, что бар-менеджер Евгений Кузнецов задержан несколько дней назад. Информация о его предполагаемом задержании появилась сначала в соцсетях.

Евгений – действующий бармен, специалист по открытию и управлению барными проектами, управляющий партнер культурной площадки Lo-Fi Social Club, которая приняла решение о закрытии в начале марта 2022 года.

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