В Литве назвали причину мощного взрыва на газопроводе 2 14.01.2023, 15:03

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Диверсия или нет?

Взрыв на магистральном газопроводе Литве в пятницу, 13 января, произошел из-за технических неполадок. Диверсия исключена.

Об этом сообщает Литовское национальное телевидение.

Генеральный директор предприятия Amber Grid, оператора газовых сетей Литвы Нямунас Бикнюс заявил, что первичный осмотр свидетельствует, что, скорее всего, имела место технологическая авария.

По его словам, не исключено, был поврежден один из швов на месте стыка труб.

Бальчюнас также заявил, что, по предварительным данным, версию диверсии можно исключить.

«Я не думаю, что это какие-то преднамеренные действия, я думаю, что это несчастный случай», - сказал он.

После взрыва на газопроводе и последовавшего пожара были эвакуированы около 80 жителей села Валакеляй, но в ночь на субботу они уже вернулись домой.

«По моему мнению, опасности нет, так как задвижки газопровода закручены с обеих сторон, а это означает, что в трубах нет давления, и опасности я не усматриваю», - сказал директор администрации Пасвальского самоуправления Повилас Бальчюнас.

Как сообщал сайт Charter97.org, взрыв на газопроводе в Пасвальском районе Литвы произошел 13 января. Газопровод горел открытым пламенем, высота которого после взрыва достигла 50 метров. По официальным данным, в результате аварии никто не пострадал.

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