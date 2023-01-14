Ни авто, ни денег: как белорус купил внедорожник GMC Terrain с «сюрпризом» 8 14.01.2023, 15:13

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Детективная история произшла в Гомеле.

Гомельчанин Михаил в июне прошлого года стал счастливым обладателем американского внедорожника. Однако спустя шесть месяцев автомобиль был арестован, помещен на штрафстоянку, а мужчина статус автовладельца сменил на статус свидетеля громкого уголовного дела. Впереди мужчину ждут судебные разбирательства, после которых он надеется вернуть машину. Ну или хотя бы свои деньги.

Отправляясь за покупкой американского внедорожника GMC Terrain II, Михаил и подумать не мог, что вскоре станет фигурантом уголовного дела, а купленный по всем правилам автомобиль окажется вещественным доказательством и будет арестован, рассказывает av.by.

— Машину увидел в объявлении. Она находилась в Речице, а сам я из Гомеля. Договорились, что приеду на осмотр иномарки, — вспоминает Михаил, как начиналась вся эта «мутная история». — Изначально продавец просил за GMC Terrain 19 900 долларов. Однако при осмотре с ним удалось сторговаться до $18 000, так как авто было привезено из Америки битым и восстановили его не лучшим способом.

Никаких сомнений по поводу прозрачности будущей сделки у Михаила не возникало: VIN проверен, в реестре движимого имущества, обремененного залогом, машина не числилась! С продавцом заключили договор купли-продажи, после чего белорус успешно поставил кроссовер на учет в Гомеле.

Однако в ноябре как гром среди ясного неба раздался звонок из правоохранительных органов:

— Меня вызвали в отделение милиции, где сказали, что один из бывших владельцев внедорожника написал заявление о хищении автомобиля, которым сейчас по закону владею я. После этого меня еще несколько раз допрашивали, а 9 ноября машину и вовсе арестовали.

24 ноября Михаил направил ходатайство в Следственный комитет: попросил признать его потерпевшим по этому делу и отдать машину в его пользование до решения суда. Однако вскоре был получен отказ в удовлетворении ходатайства, рассказывает гомельчанин.

Поскольку дело находится на стадии предварительного расследования, мы не публикуем имена и фамилии его фигурантов. Отметим лишь, что в документе указано: Михаил приобрел «уже ранее похищенное имущество, поэтому оснований для признания его потерпевшим не имеется».

По версии следствия, это выглядит так: один из учредителей комиссионного автомагазина (который сейчас проходит по делу как мошенник. — Прим. авт.) принял GMC у бывшего владельца по договору комиссии. Обвиняемый обязался полностью рассчитаться с собственником авто вне зависимости от того, продал он транспорт или нет, в течение месяца. Однако свои обязательства не выполнил: машину сбыл, деньги не вернул.

Таких же жертв уже 30!

К слову, Михаил не единственный пострадавший, который приобрел автомобиль, ранее взятый на комиссию этим автохаусом.

Как сообщает СК, по данному уголовному делу установлено около 30 потерпевших! Общая сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. «Гомельским городским отделом Следственного комитета расследуется многоэпизодное уголовное дело о мошенничестве в отношении учредителя ООО «ДС-Индустрия» и ООО «Е-авто-Е». Фигурант обвиняется в завладении автомобилями жителей Гомеля и нескольких райцентров области», — указано на сайте правоохранительных органов.

Но вернемся к нашему герою и его проблеме. Со слов Михаила, машину ему продавал не сам обвиняемый, а другой владелец.

— Я-то покупал не у этой фирмы и не у человека, которого сейчас обвиняют в мошенничестве. Отдавал авто мне тот, кто приобрел у них! То есть я звено одной большой цепи. А у первого продавца и обвиняемого — договор комиссии. Тут должны фигурировать деньги, а не автомобиль. Ведь мою машину сняли с учета, был оформлен договор купли-продажи. Выходит, смысл его и новых законов оформления через нотариуса теряется? А самым незащищенным с юридической стороны остается последний (пусть и добросовестный) покупатель? — задается риторическим вопросом Михаил.

К слову, при попытке позвонить человеку, у которого Михаил покупал авто, звонок постоянно перенаправлялся на голосовую почту. Дозвониться до него не получается.

Адвокат: «Дальнейшая судьба автомобиля будет зависеть от обстоятельств, которые установят по уголовному делу»

Сможет ли гомельчанин вернуть свою машину или хотя бы деньги, потраченные на ее приобретение? С этим вопросом журналисты обратились к Дмитрию Дятчику, адвокату ЮК Октябрьского района г. Гродно:

— Дальнейшая судьба приобретенного Михаилом автомобиля будет зависеть от обстоятельств, которые установят по уголовному делу. В соответствии со ст. 98 УПК Республики Беларусь вещественные доказательства по результатам рассмотрения уголовного дела выдаются законным владельцам. В связи с чем по результатам рассмотрения дела суд с учетом установленных обстоятельств примет решение выдать автомобиль законному владельцу.

— С учетом установленных обстоятельств таковым может быть признан и Михаил, являющийся титульным владельцем автомобиля. В случае принятия решения о возврате автомобиля прежнему владельцу Михаил имеет право ставить вопрос в порядке гражданского судопроизводства о взыскании с лица, признанного виновным в завладении имуществом, денежной компенсации суммы, уплаченной за приобретение автомобиля (стоимости автомобиля).

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