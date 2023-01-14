Умерла советская и российская актриса Инна Чурикова

Умерла советская и российская актриса Инна Чурикова19
- 14.01.2023, 15:20
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Ей было 79 лет.
Народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни, сообщил «Интерфаксу» директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
«Инна Михайловна умерла сегодня после продолжительной болезни», - сказал он.
Варшавер сообщил, что точная дата и место похорон пока не определено, но, предположительно, похороны могут состояться во вторник.
Актрисе было 79 лет.
Инна Чурикова — советская и российская актриса, народная артистка СССР и лауреат нескольких государственных премий. Она сыграла в фильмах и сериалах «Морозко», «В огне брода нет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли».