Умерла советская и российская актриса Инна Чурикова 19 14.01.2023, 15:20

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Инна Чурикова

Ей было 79 лет.

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни, сообщил «Интерфаксу» директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Инна Михайловна умерла сегодня после продолжительной болезни», - сказал он.

Варшавер сообщил, что точная дата и место похорон пока не определено, но, предположительно, похороны могут состояться во вторник.

Актрисе было 79 лет.

Инна Чурикова — советская и российская актриса, народная артистка СССР и лауреат нескольких государственных премий. Она сыграла в фильмах и сериалах «Морозко», «В огне брода нет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли».

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