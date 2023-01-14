Вторжение из Беларуси: армия Украины готова применить дополнительные резервы 1 14.01.2023, 15:24

3,678

Соотношение сил достаточное, чтобы предотвратить наступление на Киев.

Силы обороны Украины располагают возможностями для своевременной реакции на угрозы войск России со стороны Беларуси. Численность подразделений ВСУ позволяет выполнять нужные задачи. Если угроза с направления Беларуси вырастет, на угрожающих направлениях будут задействованы резервы. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ, он рассказал о том, что у украинских войск есть возможности для отражения потенциальных угроз российских оккупантов со стороны Беларуси. Соотношение наших и российских войск на северных границах Украины соразмерно для реализации ВСУ «стабилизационных мероприятий».

По словам генерала, наращивание сил в связи с возможными угрозами со стороны Беларуси не требуется.

«В настоящее время соотношение подразделений Вооруженных Сил Украины, входящих в состав наших группировок на севере, к вооруженным силам Российской Федерации, находящимся на территории Республики Беларусь, достаточно для того, чтобы выполнять задачи стабилизационной операции. Именно это мы и делаем», - объяснил ситуацию Наев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».