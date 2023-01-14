Глава Донецкой ОВА: Соледар под контролем ВСУ, бои идут прямо в городе 6 14.01.2023, 15:28

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«Вагнеровцы» и регулярные войска РФ несут огромные потери.

Город Соледар Донецкой области остается под контролем украинских военнослужащих, однако в городе идут интенсивные бои, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Соледар, Бахмут самым горячим направлением остаются. Соледар подконтролен украинской власти и наши военные его контролируют. Однако продолжаются и городские бои, и бои за пределами города, потому что враг пытается продвинуться по нескольким направлениям», - сказал Кириленко в эфире национального телемарафона в субботу.

По его словам, российские оккупанты несут в городе огромные потери, при этом «без каких-либо преувеличений». «В буквальном смысле этого слова они простилают себе путь телами своих же «вагнеровцев» или регулярных вооруженных сил, в зависимости кого они периодически подвозят после потерь на это направление», - отметил глава обладминистрации.

По его словам, линия фронта находится под постоянными обстрелами, ситуация в городе сложная, «однако контролируемая». «Военное командование предпринимает все необходимые дополнительные меры для стабилизации ситуации и как можно меньших потерь и сохранения личного состава наших ребят, наших защитников», - резюмировал Кириленко.

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