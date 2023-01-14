В Украине объявлена третья масштабная тревога за день

В Украине объявлена третья масштабная тревога за день5
- 14.01.2023, 15:57
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Она охватила Киев и больше 10 областей.
Начальник штаба - заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк предупредил украинцев об опасности, пишет «Униан».
Он призвал граждан не игнорировать тревогу, поскольку ожидается массированный ракетный удар оккупантов. В ВСУ не исключают возможность изменения первоначального курса вражеских ракет.
В ОК «Юг» сообщили что враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель. Согласно последним подсчетам, сейчас общий залп «Калибров» составляет 20 ракет.
В 15:45 по белорусскому времени глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что первые российские ракеты уже над Украиной.
По состоянию на 15:40 объявлена тревога ряде украинских областей, пока спокойно на западе.
Утром 14 января в Киеве была объявлена воздушная тревога после того, как столицу сотрясла серия взрывов. Их слышали как жители правого берега, так и левого. Позже стало известно, что Россия атаковала ракетами Киев. Их государство-террорист запускало с северного направления по баллистической траектории. В КГВА уточнили, что Россия попала в один из инфраструктурных объектов столицы.