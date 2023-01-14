Как изменилась стоимость одних и тех же товаров в одном и том же магазине в январе 14.01.2023, 16:08

Реальный уровень инфляции.

Intex-press каждый месяц отслеживает цены на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в одном и том же магазине города Барановичи, чтобы горожане могли оценить реальный уровень инфляции.

Мониторинг журналисты ведут по товарам, которые жители Барановичей покупают регулярно: таких у нас в списке набралось 22 позиции. А «снимают» ценники в одном и том же магазине каждый месяц.

Если в декабре цена на многие товары из корзинки либо «стояли на месте», либо немного снижались, то в январе, к примеру, все овощи подорожали.

Больше всего рост заметен на огурцах: они подорожали вдвое. Цена на помидоры выросла на 30%, на картофель – на 11%, лук прибавил 9%.

Цена на мясо (свинину), хлеб, молоко, масло и муку осталось прежней.

Подешевела гречка (минус 10%), творог (минус 9,7%), курицу (минус 8%).

Что касается непродовольственных товаров, то все, за исключением тех, что на акции, остались по прежней цене. Благодаря скидке, стоимость зубной пасты снизилась на 17%, а средства для мытья посуды на 6%.

В декабре общая стоимость корзины потребителя составила 115,37 рубля. В январе она выросла – 120,87 рубля.

Таблица. Как изменилась стоимость товаров, в руб.

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