Ученые расшифровали древние латинские тексты, написанные на папирусе 14.01.2023, 16:26

Тексты могут многое рассказать о римском обществе и образовании.

Исследователи, финансируемые Европейским союзом, расшифровали древние латинские тексты, написанные на папирусе. Эта работа может многое рассказать о римском обществе и образовании, а также о том, как распространялось влияние латыни.

Хотя число латинских текстов, найденных на папирусе с I века до н. э. по VIII век н. э., выросло в результате новых археологических открытий, этим текстам часто не уделяется должного внимания. Таким образом, они представляют собой обширный неиспользованный источник информации и понимания развития древнеримской литературы, языка, истории и общества. Об этом пишет Аrkeonews (перевод — lenta.ua).

В частности, латинские тексты на папирусе могут предоставить информацию о литературной и языковой эмиграции того периода. Это также может рассказать больше об образовательной среде и нарисовать более четкую картину римской экономики и общества.

Именно для этого был запущен финансируемый ЕС проект PLATINUM, финансируемый Европейским исследовательским советом. Он начался с предварительной переписи существующих латинских текстов на папирусе с целью сбора и обновления коллекций.

«Ключевым нововведением стал междисциплинарный подход, которым мы работали над этими текстами, привлекая к ним внимание латинистов, лингвистов, историков — классиков в целом», — объясняет координатор проекта PLATINUM Мария Кьяра Скаппатиччио из Неаполитанского университета имени Федерико II в Италии.

Эта работа была объединена для создания Корпуса латинских текстов на папирусе, шесть томов которого вскоре будут опубликованы издательством Кембриджского университета. «Это главный результат проекта», — добавляет Скапатиччио.

«Эта работа собирает все интересующие тексты и предлагает ученым справочный источник и инструмент. Его важность становится очевидной, если сравнить то, что мы знали о латинских папирусах до PLATINUM, и то, что мы знаем сегодня».

В ходе проекта было сделано несколько интересных выводов. К ним относится поразительное открытие «Историй» Сенеки Старшего. «Никто из нас не мог представить, что столь важная работа будет найдена в одном из обугленных папирусов из Геркуланума», — говорит Скаппатиччо. «Благодаря PLATINUM была переписана новая глава в латинской литературе».

Кроме того, многие ранее неизвестные тексты теперь циркулируют среди ученых в результате работы проекта. Команда помогла наладить новые партнерские отношения и обмены между академическими и культурными учреждениями.

«Мы также обнаружили единственный известный латино-арабский папирус», — отмечает Скаппатиччо. «В этом тексте арабский язык транслитерирован латиницей. Этот текст уникален и свидетельствует о взаимодействии между латинским языком и культурой, а также арабским языком и культурой в раннесредневековом Средиземноморье».

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