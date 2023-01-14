ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов и БМП в Луганской области 1 14.01.2023, 17:03

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Украинским артиллеристам помогла аэроразведка.

Украинские военные уничтожили вражескую БМП и склад боеприпасов в Луганской области. Об этом сообщает Луганская ОВА.

- В лесополосе в Луганской области уничтожен личный состав и БМП россиян, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе совместной разведки БПЛА пограничников и противотанкистов было определено расположение вражеского мотострелкового подразделения. Аэроразведка мгновенно передала координаты артиллеристам.

- Отработали по врагу пушечным огнем - уничтожены БМП, личный состав и застройки россиян, - добавили в ОВА.

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