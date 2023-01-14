В Беларусь перебросили еще два эшелона с техникой и солдатами РФ 3 14.01.2023, 17:10

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Один из эшелонов прибыл в Слоним.

В Беларусь прибыли еще два эшелона российской военной техники. На некоторых машинах имеется пометка в виде буквы «Z». Об этом сообщают белорусские мониторинговые группы.

8 и 9 января со станции Кантемирование Воронежской области были отправлены два эшелона техники в Беларусь.

Первый прибыл на железнодорожную станцию Слоним Гродненской области 11 января и насчитывал 43 вагона из которых: 1 пассажирский, на нем около 50 человек, также было 42 вагона-платформы.

Среди техники в эшелоне прибыло 2 бензовоза Урал, 2 БТРа, 6 грузовиков (Урал и КамАЗ, некоторые – КУНГи), и 1 прицеп – генератор, 1 автокран КамАЗ, 2 бензовоза МАЗ и 1 УАЗ Патриот. На некоторых машинах был знак «Z».

На следующий день, 12 января в 08:00, на станцию Слоним из Кантемирования прибыл еще один эшелон из РФ, он насчитывал уже 52 вагона: 3 пассажирских, около 150 человек и 49 вагонов-платформ.

В целом по данным мониторинговой группы в Беларусь прибыло:

- техника – не менее 91 единицы;

- личный состав – примерно 200 человек.

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