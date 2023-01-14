Усик - Соловьеву: Ты знаешь, как закончил Геббельс?9
- 14.01.2023, 17:17
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Украинский боксер намекнул, какая судьба ждет кремлевского пропагандиста.
Чемпион мира в супертяжелом весе из Украины по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик во время прямого эфира в Instagram обратился к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
Украинский боксер намекнул россиянину, что его ждет судьба его нацистского коллеги времен гитлеровской Германии Йозефа Геббельса.
- Соловьюша, к тебе обращаюсь. Ты знаешь, как закончил Геббельс? По некоторым данным, они с женой покончили с собой. Перед этим жена отравила своих шестерых детей.
Да, я, может быть, и клоун, и еще кто-то. Но когда вы о красных линиях рассказываете… Суверенное государство может идти куда угодно – в НАТО, не в НАТО.
Мы, по сути, хотим идти в НАТО, это наша цель. Почему мы, суверенное государство с гимном, с флагом, с президентом, со своим народом, не можем выбирать, куда идти?, – сказал Усик.
Также Александр еще раз напомнил, что именно РФ является страной-агрессором, которая начала войну против Украины.
- Вы вспоминаете мне Донбасс? Если бы вы не пришли на Донбасс, в украинский Донецк, то не было бы смертей. Если бы вы нагло не забрали Автономную республику Крым, то всего этого не было бы. А вы рассказываете нам, какие мы плохие, – заявил Усик.