Усик - Соловьеву: Ты знаешь, как закончил Геббельс? 9 14.01.2023, 17:17

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Украинский боксер намекнул, какая судьба ждет кремлевского пропагандиста.

Чемпион мира в супертяжелом весе из Украины по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик во время прямого эфира в Instagram обратился к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Украинский боксер намекнул россиянину, что его ждет судьба его нацистского коллеги времен гитлеровской Германии Йозефа Геббельса.

- Соловьюша, к тебе обращаюсь. Ты знаешь, как закончил Геббельс? По некоторым данным, они с женой покончили с собой. Перед этим жена отравила своих шестерых детей.

Да, я, может быть, и клоун, и еще кто-то. Но когда вы о красных линиях рассказываете… Суверенное государство может идти куда угодно – в НАТО, не в НАТО.

Мы, по сути, хотим идти в НАТО, это наша цель. Почему мы, суверенное государство с гимном, с флагом, с президентом, со своим народом, не можем выбирать, куда идти?, – сказал Усик.

Также Александр еще раз напомнил, что именно РФ является страной-агрессором, которая начала войну против Украины.

- Вы вспоминаете мне Донбасс? Если бы вы не пришли на Донбасс, в украинский Донецк, то не было бы смертей. Если бы вы нагло не забрали Автономную республику Крым, то всего этого не было бы. А вы рассказываете нам, какие мы плохие, – заявил Усик.

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