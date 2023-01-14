Главреда портала «Автобизнес» приговорили к колонии за участие в протестах 6 14.01.2023, 17:22

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Приговор вынесла судья Елена Бушева.

Суд Фрунзенского района Минска приговорил главного редактора автомобильного портала «Автобизнес» (abw.by) Юлию Мудревскую к 1,5 годам колонии за участие в протестах (ст. 342 УК). Приговор был вынесен еще в прошлом году, но только теперь о нем стало известно правозащитникам.

Дело Мудревской начали рассматривать еще в сентябре, полтора года лишения свободы ей назначила судья Елена Бушева. Журналистка подавала апелляцию, но в итоге приговор оставили без изменений, он вступил в силу.

Напомним, силовики задержали Юлию Мудревскую 16 июня 2022 года. Вместе с ней были задержаны выпускающий редактор портала Вадим Зенкевич и редактор спецпроектов Юрий Гладчук. В отношении Мудревской и Гладчука возбудили уголовные дела, обоих поместили в СИЗО.

Где содержится сейчас Юлия Мудревская, неизвестно. Также на данный момент нет информации о вынесении приговора Юрию Гладчуку. Суд над ним начался 2 декабря.

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