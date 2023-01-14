закрыть
14 января 2023, суббота, 18:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники ликвидировали штурмовиков «Вагнера» в окрестностях Бахмута

  • 14.01.2023, 18:10
Украинские пограничники ликвидировали штурмовиков «Вагнера» в окрестностях Бахмута

«Вагнеровцы» пытались атаковать украинский опорный пункт.

Российские войска не оставляют попыток прорваться в окрестности города Бахмут.

Вчера, 13 января, украинские пограничники в окрестностях Бахмута дали отпор штурмовикам ЧВК «Вагнера», которые хотели захватить один из их опорных пунктов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

- В результате пограничники уничтожили штурмовую группу, а остальные «вагнеровцы» сбежали, оставив четырех своих собратьев, - заявили в ГПСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип
Курс корабля – от Потомака до Кремля
Курс корабля – от Потомака до Кремля Владимир Халип
Маски сброшены
Маски сброшены Леонид Невзлин
Три варианта будущего России
Три варианта будущего России Валерий Пекар