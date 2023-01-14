Украинские пограничники ликвидировали штурмовиков «Вагнера» в окрестностях Бахмута
- 14.01.2023, 18:10
«Вагнеровцы» пытались атаковать украинский опорный пункт.
Российские войска не оставляют попыток прорваться в окрестности города Бахмут.
Вчера, 13 января, украинские пограничники в окрестностях Бахмута дали отпор штурмовикам ЧВК «Вагнера», которые хотели захватить один из их опорных пунктов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
- В результате пограничники уничтожили штурмовую группу, а остальные «вагнеровцы» сбежали, оставив четырех своих собратьев, - заявили в ГПСУ.