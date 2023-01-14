«Лукашенко станет мишенью» 12 14.01.2023, 19:22

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Фейгин оценил шансы наступления в Украину из Беларуси.

Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин в интервью unian.net оценил шансы наступления России из Беларуси. По мнению эксперта, Путин не строит планы, а его командование действует в пределах возможностей.

- Путин не действует по долгоиграющему военному плану. По его плану, он за два-три дня должен был взять Киев. Они действуют в пределах возможностей. Например, есть возможность наступать на Соледар, Бахмут – они наступают. Есть возможность держать плацдарм на левом берегу Днепра на юге – они держат. Есть ли возможность наступать с севера, чтобы снова из Беларуси зайти в Киевскую область или на Волынь, чтобы остановить поставки западного оружия? Я не знаю. Это мое личное мнение, оно, скорее, политическое, не военное, - отметил Фейгин.

Он привел информацию от военных экспертов, которые говорят о том, что РФ не сможет провести наступление. Защитники Украины максимально подготовились к возможной атаке, однако в действиях РФ мало логики, потому они все равно могут попытаться это сделать. Рашисты думают, что атакуя Киев они заставят Украину пойти на переговоры.

- Киев – центр принятия решений. Надо отдать должное, что за все эти 10 месяцев не было потери управления в таком масштабе, который давал бы возможность РФ быстро реализовать цели так называемой «военной операции». А они постоянно стремятся к этому. Помните, «Зеленский уехал во Львов», «Зеленский уже в Польше»? Была бы возможность – они бы его убили, - добавил эксперт.

Фейгин также объяснил, что у РФ есть политические мотивы для наступления из Беларуси. Однако Лукашенко знает, чем это для него закончится.

- Лукашенко понимает, к чему все идет, что в жертву будет принесена часть приграничной территории Беларуси. По ней будут осуществляться удары, по соединениям российских войск, возможно, белорусским, и по объектам, где находятся батареи.

Плюс сам Лукашенко станет мишенью. Думаю, что ему передали или все объяснили, что с этого момента он станет мишенью. Будет возможность его убить – его убьют. По резиденции ударят беспилотником или еще чем-то, неважно. Правила изменились.

Это не конец февраля – начало марта 2022-го, когда было много проблем и было не до Лукашенко. Сейчас будет до него. Знаете, этому будет весь Запад аплодировать и говорить: «О, отлично, убили вместе с сыночком, туда ему и дорога, и всей этой банде». Поэтому у Лукашенко есть мотив сопротивляться, а у Москвы – мотивы его вовлечь и вообще заняться этой операцией, - заявил Фейгин и отметил, что верит военным экспертам, говорящим о неспособности РФ провести новое наступление.

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