В воскресенье днем в Беларуси будет до +6°С 14.01.2023, 18:55

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Подробный прогноз на ближайшие дни.

15 января (воскресенье) ночью погодные условия будут определять влажные воздушные массы, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы, пишет pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами по крайнему востоку страны небольшой кратковременный снег, утром и днем в западных и центральных районах республики временами осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный до порывистого, в дневные часы на большей части территории сильный порывистый. Минимальная температура воздуха ночью составит -3..+3°С, максимальная днем будет колебаться от -1°С до +6°С.

16 января (понедельник) сохранится влияние фронтальных разделов и влажных воздушных масс, распространяющихся с юго-запада Европы. Будет облачно, днем по северо-западной половине с прояснениями. Временами осадки (мокрый снег, дождь). Местами на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, в ночные часы порывистый, местами, а по северу на большей части территории сильный порывистый. Минимальная температура воздуха ночью -3..+3°С, максимальная днем -1..+4°С.

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