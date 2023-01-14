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Минобороны Украины о Соледаре: ВСУ отбивают атаки россиян и днем, и ночью

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  • 14.01.2023, 19:03
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Минобороны Украины о Соледаре: ВСУ отбивают атаки россиян и днем, и ночью
Фото: AFP

Бои за город продолжаются.

Несмотря на российскую пропаганду о якобы взятии Соледара под контроль военных РФ, бои за город непрерывно продолжаются, украинские воины днем и ночью отражают вражеские атаки.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

- Жестокие бои за Соледар продолжаются. Украинские воины отбивают непрерывные атаки врага - и днем, и ночью, - сказала Маляр.

Она также подчеркнула, что, несмотря на большие потери, что несет враг в результате постоянных атак, они все равно продолжают выполнять преступные приказы своего командования.

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