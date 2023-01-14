Путин обречен 1 14.01.2023, 19:34

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Кремлевский режим летит в пропасть.

Диктаторский режим Путина уже обречен. Без гражданской войны в этот раз не обойдется, и Кремль сам создает ее предпосылки.

Как заявил в интервью unian.net российский правозащитник и политик Марк Фейгин, Россию ждут «кровавые реки», ведь появление уголовников с оружием обязательно к этому приведет.

- Этот режим - обречен. Они сами себе петлю затянули на шее. Россия вышла из 91-го года малой кровью. Сейчас так уже не получится. Это будут прям кровавые реки. Они сами создают предпосылки для этого. Разрыхление и фрагментация власти, появление бесчисленных армий уголовников с оружием. Россия обреченно летит в пропасть, причем добавляя угольки в топку. Этот поезд мчится с ускорением. Конец неизбежен, неотвратим, фатален, - уверен Фейгин.

По его убеждению, увеличение количества ЧВК в России растет. Элиты создают их на тот случай, когда все начнет рушиться. При этом главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин имеет личную индульгенцию от Путина.

- У Пригожина личная индульгенция от Путина на долгий срок. Он все это лепит с 14-го года. Все-таки надо время, чтобы создать, и бюджетные деньги, чтобы наладить. Они же воюют внутри себя – Минобороны и ЧВК «Вагнера». Безусловно, все делается с расчетом, что Пригожин будет подвергнут такому давлению, при котором они сыграют в аппаратную игру с его заменой во всех отношениях. Пригожин же более хваткий. Если за что-то взялся, он за ценой не постоит. Хочешь – кувалдой голову отобьет, хочешь – все что угодно, - отметил Фейгин.

По его словам, ЧВК - это структура государства. Оно фрагментируется, от первичной институциональности переходит к каким-то альтернативным формам в частных, полугосударственных и корпоративных интересах.

Правозащитник подчеркнул, что в России уже идет внутренняя борьба.

- Можно представить, что координаты Макеевки слил кто-то из своих: «Сюда завезли, мобилизованных». Я такое вполне допускаю. Там цинизм в такой степени, что я в такое охотно верю, - отметил он.

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