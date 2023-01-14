«Северодонецк 2.0»: в Британии прогнозируют мощное контрнаступление ВСУ после боев за Бахмут 2 14.01.2023, 20:01

4,236

ВСУ изматывают российские войска.

В битве за Бахмут Вооруженные силы Украины могут измотать российские войска, а затем перейти в мощное контрнаступление, как это было после сражений за Северодонецк.

Об этом пишет Financial Times (перевод — dialog.ua) со ссылкой на заявление советника оборонного ведомства Великобритании, имя которого не называется.

Собеседник сравнил сегодняшние бои в районе Бахмута с обороной Северодонецка, который не имел особого стратегического значения. Тем не менее украинские войска упорно держали свои позиции в этом городе, что в итоге позволило измотать противника, а затем организовать масштабное контрнаступление в Харьковской области.

В свою очередь, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади отмечает, что стратегия «Северодонецк 2.0» будет выгодной для Украины, если российская армия несет большие потери в битве за Бахмут, чем ВСУ.

Еще один анонимный западный чиновник, слова которого приводит издание, считает ситуацию возле Бахмута «неоднозначной». По его словам, россияне рассчитывают, что «у Украины ресурсы закончатся раньше».

Тем временем бои продолжаются не только на подступах к Бахмуту, но и в Соледаре, расположенном неподалеку. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила в субботу, что украинские военные отбивают беспрерывные атаки противника и днем, и ночью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».