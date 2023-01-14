Wildberries снова отменил плату за возврат товаров

Wildberries снова отменил плату за возврат товаров1
- 14.01.2023, 20:08
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Белорусам вернут деньги, списанные ранее.
Много жалоб от потребителей пришло в МАРТ на маркетплейс Wildberries: он неправомерного взимал плату за возврат товара покупателями, пишет zerkalo.io.
Позже Wildberries проинформировал МАРТ, что с сегодняшнего дня отменена плата за возврат не подошедшего товара. Информация об этом также размещена в личных кабинетах пользователей и на сайте интернет-магазина в разделе «Уведомления».
Списанные ранее денежные средства за возврат товара будут возвращены потребителям до 17 января 2023 года включительно.
Напомним, ранее Wildberries взимал с покупателей деньги за возврат неподошедших товаров. Из-за этого в сентябре и декабре МАРТ выносил компании предписание об этом. Однако, в декабре потребители снова сообщили, что маркетплейс начал удерживать эти суммы.