Wildberries снова отменил плату за возврат товаров 1 14.01.2023, 20:08

1,438

Белорусам вернут деньги, списанные ранее.

Много жалоб от потребителей пришло в МАРТ на маркетплейс Wildberries: он неправомерного взимал плату за возврат товара покупателями, пишет zerkalo.io.

Позже Wildberries проинформировал МАРТ, что с сегодняшнего дня отменена плата за возврат не подошедшего товара. Информация об этом также размещена в личных кабинетах пользователей и на сайте интернет-магазина в разделе «Уведомления».

Списанные ранее денежные средства за возврат товара будут возвращены потребителям до 17 января 2023 года включительно.

Напомним, ранее Wildberries взимал с покупателей деньги за возврат неподошедших товаров. Из-за этого в сентябре и декабре МАРТ выносил компании предписание об этом. Однако, в декабре потребители снова сообщили, что маркетплейс начал удерживать эти суммы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».