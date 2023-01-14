Украинские военные разбили мотострелковое подразделение россиян в Луганской области

Украинские военные разбили мотострелковое подразделение россиян в Луганской области1
- 14.01.2023, 20:19
- 2,682
Уничтожены застройки, где базировались оккупанты.
Украинские военные показали, как разбили мотострелковое подразделение российских оккупантов в Луганской области. Во время удара удалось уничтожить вражеские БМП, личный состав и застройки, где базировались оккупанты.
- В ходе совместной разведки БПЛА пограничников и противотанкистов было определено расположение вражеского мотострелкового подразделения. Аэроразведка мгновенно передала координаты артиллеристам, - сообщают бойцы.
Те, в свою очередь, отработали по россиянам пушечным огнем и артиллерией.
- Были уничтожены вражеские БМП, личный состав и застройки рашистов, - добавили военные.