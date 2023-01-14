«Если армия Лукашенко перейдет хотя бы на сантиметр украинскую границу, мы начнем бить по всем целям» 9 14.01.2023, 20:30

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В понедельник в Беларуси начнутся летно-тактические «учения».

Авиабаза РФ в Беларуси, которую оборудуют на аэродроме в Зябровке, предназначена для штурмовой авиации - фронтовых истребителей и бомбардировщиков. Она необходима россиянам на случай поддержки авиации России и Беларуси в случае повторного вторжения РФ с севера Украины.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал украинский политический аналитик Александр Кочетков.

- Ее создают для совокупной поддержки белорусской и российской авиации. Однако эта база находится в непосредственной досягаемости наших средств противодействия. И если там разместили бы стратегические бомбардировщики, мы бы их полностью уничтожили, - говорит Кочетков.

В то же время, эксперт сообщает о том, что на ответные удары по территории Беларуси в случае обстрелов у украинских военных может существовать табу.

- Табу есть, потому что мы не хотим давать Лукашенко повода рассказывать населению Беларуси о вражеском нападении на их территорию. Но как только белорусы переходят хотя бы на сантиметр украинскую границу, мы начнем бить по всем целям на территории Беларуси. Это не столько военная, сколько дипломатическая ситуация, ведь юридически удары по Беларуси являются абсолютно законными, потому что с ее территории осуществляется нападение. Но с дипломатической точки зрения мы не хотим давать козырь Лукашенко, - говорит Кочетков.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь с 16 января по 1 февраля будут проводить на территории нашей страны совместные летно-тактические «учения».

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