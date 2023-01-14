Группа оккупантов с пулеметами на попутках сбежала из Украины 6 14.01.2023, 20:36

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Перехват украинского ГУР.

Россиянка рассказала своему брату, который находится на войне в Украине, что из Сватовского направления, попутками, в Московскую область сбежала группа вооруженных оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки Украины.

- Кстати, по вашему Сватовскому направлению, блин, ... сбежало 8 человек, они с пулеметами на попутках доехали до Московской области и сдались полиции, представляешь, - рассказала женщина.

Она также рассказала, что о ротации пока думать не время, ведь по ее словам по всем направлениям идет наступление, поэтому ротацию никто делать не будет, наоборот, в феврале планируют сделать новую волну мобилизации. В свою очередь оккупант рассказал ей, что на днях к ним уже прибыла новая волна мобилизованных.

«Здесь пригнали новых, кстати, одну посадку… они такие здесь только неделю: «А когда ротация?», - говорит военный РФ.

Однако, по словам россиянина, ротации не было с момента, как он прибыл в Украину на войну еще в начале.

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