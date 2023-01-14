Казарма, военкомат, бани: что еще выставлено на торги в Беларуси? 3 14.01.2023, 20:50

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Продается военный комиссариат, расположенный в Зельве.

На электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество» регулярно проходят торги по продаже имущества и имущественных прав, а наибольшее количество лотов представлено в разделе «Недвижимость». На текущий момент на торги выставлены здание брестских «Казарм», несколько бань и домов культуры, военный комиссариат, комплекс объектов бывшей туристической базы и другие здания и сооружения, пишет myfin.by.

Здание брестских «Казарм»

На 31 января 2023 года назначены торги по административному зданию в Бресте (ул. Брестских дивизий, 15А) и праву заключения договора аренды земельного участка на 50 лет.

Сооружение площадью 3 333 м² располагается в северной части города и входит в состав комплексной историко-культурной ценности «Казармы». Кирпичное двухэтажное здание довольно хорошо сохранилось и сейчас находится в стадии реконструкции.

Начальная цена предмета торгов составляет 903 305,08 руб., в том числе начальная цена недвижимого имущества – 823 488,36 руб., цена права на заключение договора аренды – 79 816,72 руб.

Ранее сооружение уже выставлялось на торги. Последний раз здание (и право заключения договора аренды земельного участка) пытались продать 27 декабря 2022 года по цене 2 550 281,80 руб., однако желающих приобрести строение не нашлось и торги были признаны несостоявшимися.

Зато нашелся покупатель для другого объекта: за 7 562,4 руб. было продано здание порохового погреба, входящее в состав фортификационных сооружений Брестской крепости.

Военкомат

На 19 января на ЭТП «БУТБ-Имущество» намечены торги, предметом которых является военный комиссариат с составными частями и принадлежностями, расположенный в городском поселке Зельва (Гродненская область).

Общая площадь военкомата – 372,6 м², составными частями и принадлежностями объекта являются пристройка, теневой навес, гараж, уборная, два ограждения, бетонная площадка и др.

Отмечается, что использование указанного недвижимого имущества возможно под помещение по оказанию торгово-бытовых, социальных услуг, складское либо иное помещение.

На текущий момент идет прием заявлений, начальная цена предмета торгов – 149 806,73 руб.

Здание бани

Торги, на которых можно приобрести здание бани, назначены на 26 января 2023 года.

«Капитальное строение – здание специализированное для бытового обслуживания населения (здание бани), наружные стены из кирпича, с техническим чердаком, ограждением, площадкой, водопроводной, канализационной и электрической сетями, общей площадью 488,2 м²», – такое описание объекта представлено на ЭТП «БУТБ-Имущество».

Здание находится в агрогородке Скрыгалов (Гомельская область, Мозырский район). Цена лота снижена на 20% и составляет 20 281,60 руб.

Кстати, бани продаются и в других населенных пунктах: в д. Старые Дятловичи (Гомельский район), в д. Начь (Ганцевичский район), в аг. Доманово (Ивацевичский район).

Что еще выставлено на торги?

На электронные торги выставлены и другие объекты, в том числе:

- дома культуры и клубы;

- здания школ и детских садов;

- комплекс объектов бывшей туристической базы;

- комплекс объектов бывшего военного городка;

- здание почтового отделения и правления колхоза;

- склад двойного назначения;

- гаражи и другое недвижимое имущество.

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