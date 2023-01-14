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Стало известно, сколько российских ракет сегодня сбила украинская ПВО

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  • 14.01.2023, 21:01
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Стало известно, сколько российских ракет сегодня сбила украинская ПВО

Россияне наносили удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Российские оккупационные войска сегодня нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, unian.net.

Как говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ, около 14:00 по белорусскому времени РФ осуществила пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря и ракет «Калибр» с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря. Всего – 23 крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

- В то же время в воздушном пространстве на разных направлениях наблюдалась активность вражеской тактической авиации. Из истребителей Су-35 осуществлено 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59. Также выпущены пять крылатых ракет Х-22 с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре), - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что противовоздушная оборона Украины работала в зоне ответственности всех воздушных командований – «Центр», «Юг», «Восток» и «Запад».

- По состоянию на 19:30 на востоке и юге страны противовоздушный бой продолжается. Враг продолжает атаковать самолетами тактической авиации. Выпущены еще пять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре из которых сбиты нашей ПВО, - подчеркивается в сообщении.

По состоянию на сейчас уничтожены 25 из 38 ракет различных типов. В частности 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и «Калибр», семь управляемых авиационных ракет Х-59.

С 15:00 по всей территории Украины была объявлено воздушная тревога в связи с массированной ракетной атакой российских войск. Около 18:00 начались отбои тревоги в областях.

В компании ДТЭК сообщили, что россияне обстреляли две тепловые электростанции компании ДТЭК, одна из них прекратила производство электроэнергии.

Кроме того, одна из ракет попала в многоквартирный дом в Днепре. Сейчас известно о 5 погибших и десятках пострадавших.

В Одесской области обломки сбитых вражеских ракет попали в объекты транспортной инфраструктуры, задействованных в реализации «зернового соглашения».

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