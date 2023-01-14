Стало известно, сколько российских ракет сегодня сбила украинская ПВО 3 14.01.2023, 21:01

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Россияне наносили удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Российские оккупационные войска сегодня нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, unian.net.

Как говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ, около 14:00 по белорусскому времени РФ осуществила пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря и ракет «Калибр» с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря. Всего – 23 крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

- В то же время в воздушном пространстве на разных направлениях наблюдалась активность вражеской тактической авиации. Из истребителей Су-35 осуществлено 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59. Также выпущены пять крылатых ракет Х-22 с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре), - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что противовоздушная оборона Украины работала в зоне ответственности всех воздушных командований – «Центр», «Юг», «Восток» и «Запад».

- По состоянию на 19:30 на востоке и юге страны противовоздушный бой продолжается. Враг продолжает атаковать самолетами тактической авиации. Выпущены еще пять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре из которых сбиты нашей ПВО, - подчеркивается в сообщении.

По состоянию на сейчас уничтожены 25 из 38 ракет различных типов. В частности 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и «Калибр», семь управляемых авиационных ракет Х-59.

С 15:00 по всей территории Украины была объявлено воздушная тревога в связи с массированной ракетной атакой российских войск. Около 18:00 начались отбои тревоги в областях.

В компании ДТЭК сообщили, что россияне обстреляли две тепловые электростанции компании ДТЭК, одна из них прекратила производство электроэнергии.

Кроме того, одна из ракет попала в многоквартирный дом в Днепре. Сейчас известно о 5 погибших и десятках пострадавших.

В Одесской области обломки сбитых вражеских ракет попали в объекты транспортной инфраструктуры, задействованных в реализации «зернового соглашения».

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