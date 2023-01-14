Что почем на минской Комаровке в середине января 14.01.2023, 21:12

За килограмм мандарин просят 9 рублей.

«Минск-Новости» заглянули на главный продовольственный рынок Минска и посмотрели, почем сейчас, в старый Новый год, продают овощи и фрукты.

Начали журналисты с ассортимента фрукт и ягод. Мандарины, несмотря на прошедший Новый год, все еще популярны. За килограмм оранжевых плодов просят 7–9 рублей. Апельсины стоят примерно столько же — в среднем по 8. Хурмы на прилавках достаточно, каждый найдет любимый сорт (но по разной стоимости). Например, шоколадный «королек» оценивают в 3,8 рубля, медовые — в 5,5, «каки» — в 13.

Яблоки в среднем продают за 2, груши — по 5–6 рублей. Киви все еще можно найти за 8. «Киш-миш» предлагают от 5 рублей, а темный сладкий виноград «султан» с косточками — от 3. Килограмм лимонов обойдется в 7–10 рублей в зависимости от размера фрукта. Гранат можно купить за 12 рублей. Кило лайма — за 20.

Среди овощей постоянным спросом пользуются огурцы и помидоры. Первые предлагают от 5 рублей за килограмм, вторые — от 8, черри — до 30. Болгарские перцы в среднем можно купить за 6–7 рублей, баклажаны — за 12, кабачки — за 7. Лук ялтинский (сладкий репчатый) продают за 15, чеснок, имбирь и лук порей — по 20 (все цены указаны за 1 кг).

Зелень (укроп, петрушка, лук перьями) и салат Айсберг продают по 1,5 рубля, зеленый салат — за 2, шпинат — за 2,9, руколу — за 5 (все за 100 г). Кочан капусты можно найти до рубля за кило, морковь и свеклу продают в среднем за 2–2,5 рубля, белорусскую картошку — от 89 копеек до 2 рублей за килограмм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».