Зеленский: Российский террор можно остановить только на поле боя, для этого нужно оружие 1 14.01.2023, 21:23

Президент Украины записал новое видеообращение.

Российский террор можно остановить только на поле боя. Для этого нужно оружие, которое есть на складах у партнеров Украины и которого так ждут украинские воины. Об этом в своем новом видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

- Хочу, чтобы меня услышали именно те люди – не только политические лидеры, – которые пока колеблются, стоит ли предоставлять Украине то оружие, которое поможет нам в этом году привести к поражению государство-террориста, – сказал он.

Мишенями российских террористов сегодня были Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Бурштын, Хмельницкий и другие города.

В Днепре в результате российского удара разрушен жилой дом. «Все этажи этого дома – со второго по девятый – упали от взрыва российской ракеты», – отметил украинский президент.

По его словам, удалось спасти десятки людей – раненых и травмированных. Среди них дети, самой маленькой девочке – три года. Им оказывается помощь.

Зеленский отметил, что разбор завалов продолжается и продлится всю ночь. Сколько всего людей под завалами, по его словам, пока неизвестно. Перечень погибших растет с каждым часом.

- Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это как-то иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которого так ждут наши воины. Весь мир знает, что и как способно остановить тех, кто сеет смерть. И я благодарю всех, кто нам в этом помогает! – сказал президент.

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