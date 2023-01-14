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Зеленский: Российский террор можно остановить только на поле боя, для этого нужно оружие

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  • 14.01.2023, 21:23
Зеленский: Российский террор можно остановить только на поле боя, для этого нужно оружие

Президент Украины записал новое видеообращение.

Российский террор можно остановить только на поле боя. Для этого нужно оружие, которое есть на складах у партнеров Украины и которого так ждут украинские воины. Об этом в своем новом видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

- Хочу, чтобы меня услышали именно те люди – не только политические лидеры, – которые пока колеблются, стоит ли предоставлять Украине то оружие, которое поможет нам в этом году привести к поражению государство-террориста, – сказал он.

Мишенями российских террористов сегодня были Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Бурштын, Хмельницкий и другие города.

В Днепре в результате российского удара разрушен жилой дом. «Все этажи этого дома – со второго по девятый – упали от взрыва российской ракеты», – отметил украинский президент.

По его словам, удалось спасти десятки людей – раненых и травмированных. Среди них дети, самой маленькой девочке – три года. Им оказывается помощь.

Зеленский отметил, что разбор завалов продолжается и продлится всю ночь. Сколько всего людей под завалами, по его словам, пока неизвестно. Перечень погибших растет с каждым часом.

- Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это как-то иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которого так ждут наши воины. Весь мир знает, что и как способно остановить тех, кто сеет смерть. И я благодарю всех, кто нам в этом помогает! – сказал президент.

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