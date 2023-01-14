История побега из СССР: официантка 40 минут плыла до австралийского берега 1 14.01.2023, 21:31

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К побегу Лилиана Гасинская готовилась с 14 лет.

44 года назад, 14 января 1979 года Лилиана Гасинская, официантка на советском круизном теплоходе «Леонид Собинов», во время стоянки теплохода в порту Сиднея в одном красном бикини пролезла в иллюминатор, прыгнула в воду и 40 минут плыла до австралийского берега. Ей было 18 лет, 14 из которых она мечтала сбежать из СССР. История побега – в материале «Сибирь.Реалии».

Побег из СССР был опасным делом, на которое отваживались немногие. Даже в случае удачного пересечения границы у беглецов не было никаких гарантий, что власти другой страны предоставят им убежище, а не вернут на родину, где за такое деяние предусмотрен уголовный срок либо принудительное «лечение» в психушке.

По всему периметру своих сухопутных границ Советских Союз был отделен от остального мира устрашающей стеной колючей проволоки, вид которой заставлял по-новому осмыслить выражение «социалистический лагерь». Кроме сухопутной, была ещё морская граница, иногда замерзавшая, как например, в Балтийском море, и позволявшая перейти её по льду. Каждый советский школьник знал, что именно таким образом однажды сумел пробраться в Финляндию Ленин. Пример, хотя и вдохновляющий, но плохо работавший в советское время, потому что между Финляндией и СССР действовал договор о выдаче перебежчиков. Следовательно, при попытке бегства по морю стоило задуматься о странах, более отдаленных и теплых.

Самым известным пловцом за свободой был Станислав (Слава) Курилов, прыгнувший в 1974 году с борта круизного лайнера, который шел по маршруту Владивосток – Экватор – Владивосток без захода в иностранные порты.

«…Я посмотрел на часы: времени оставалось совсем немного. Было так хорошо сидеть среди друзей и ни о чем не думать. – Пора, – велел я себе. Лайнер у северной оконечности острова. У тебя есть полчаса. Я встал из-за стола. – Куда же ты! Посиди с нами! Мне не хотелось придумывать какую-нибудь ложь в такой важный для себя момент. – Я не скоро вернусь, – сказал я тихо, но внятно и пошел к выходу, не дожидаясь дальнейших расспросов.

Через полчаса, когда лайнер будет проходить возле острова Сиаргао, я шагну через борт, через границу государства.

Я поднялся на верхний мостик и стал всматриваться в горизонт на западе. Никаких огней. Нет луны. Нет звезд. И у меня нет компаса.

– Не все ли равно теперь! – подумал я. – Жребий брошен».

Из книги Славы Курилова «Один в океане»

– Любой другой человек подумал бы: может, лучше отложить прыжок. Но Слава, наоборот, подсчитал, что огромные океанские волны дают ему дополнительный шанс не разбиться при ударе о воду. С верхней палубы до воды было 14 метров. Штормовая волна могла прибавить или убавить 6 метров высоты. Как повезет. Было непонятно, будет это плюс 6 метров или минус 6. Но Славу это не пугало, а радовало. Рассчитать прыжок было в его силах, – рассказывала Елена Генделева-Курилова. – На Байкале, на острове Ольхон, Слава практиковал йогу по 12 часов в день. Отдавал ей все свободное время. Если нужно было отвлекаться на работу, то занимался, сколько уж получалось, но не меньше 4 часов в день. А в 1973 году, незадолго до побега, у Славы были как раз очень интенсивные практики. Он открыл для себя новые уровни в йоге. Совершенно туда погрузился. Это одна из причин, почему он был невероятно физически сильным и выносливым человеком.

Три дня Курилов плыл один в океане и, преодолев сто километров, благополучно добрался до филиппинского острова Сиаргао.

Выдающееся спортивное достижение Курилова было, возможно, не самой отчаянной попыткой вырваться из СССР. В июне 1962 году профессиональный пловец Пётр Патрушев (1942–2016) сумел сбежать из СССР и обрести свободу, переплыв без всякого специального снаряжения участок Чёрного моря от приграничного курортного города Батуми до Турции. История его побега из СССР вошла в секретные учебники многих разведок мира. Власти Советского Союза заочно приговорили Патрушева к смертной казни. Мемуары Петра Патрушева так и называются – «Приговорён к расстрелу»​.

«Мне только что исполнилось двадцать лет. Я был дерзким, упрямым, независимым и довольно начитанным молодым человеком, хотел путешествовать, изучать языки, читать закрытую от нас литературу, увлекался историей, философией, психологией, медициной, занимался йогой, гипнозом и психотехниками, пробовал писать. Меня не устраивала безысходность, в которой мы все тогда жили; не прельщала перспектива быть покалеченным в армии… Сказалось, быть может, что я вырос в Сибири и привык сам себе выбирать дорогу...

Включился первый прожектор. Он хлестнул море подобно щупальцу гигантского осьминога. Я глубоко нырнул, чувствуя, как растет давление в ушах. Все мои тренировки, испытания на пляже будто бы испарились. Теперь я остался с опасностью наедине, без всякой подстраховки. Вынырнул на поверхность, задыхаясь. Если так реагировать на каждый прожектор, далеко не уйти. Напомнил себе: просто лежать чуть-чуть под поверхностью воды, распластавшись, как медуза, чтобы сберечь силы и не быть обнаруженным.

Почти тотчас же луч прожектора опять прошел надо мной. Я нырнул, на этот раз не столь глубоко. «Медуза, – повторял себе, – медуза». В промежутках между ныряниями быстро плыл, чередуя свободный стиль и движение на спине...».

Из мемуаров Петра Патрушева «Приговорен к расстрелу»

В 1970 году 25-летняя Дайна Палена из Риги, работавшая официанткой на советском траулере, ловившем сельдь в Атлантическом океане, отравилась снотворным, чтобы попасть в США. Когда корабль находился в 150 километрах от Нью-Йорка, женщина приняла опасную для жизни дозу таблеток и впала в кому, вынудив капитана подать сигнал бедствия. В критическом состоянии Дайна была доставлена вертолетом в американский госпиталь, и, едва придя в себя на больничной койке, заявила о том, что просит политического убежища. Её готовность рискнуть жизнью ради свободы произвела сильное впечатление на представителей иммиграционной службы. Через три недели после выписки Дайна получила вид на жительство в США. Что с ней было дальше, никто не знает. На короткое время обратив на себя внимание прессы, она исчезла в безвестности, ведя ничем не примечательную жизнь где-то в Нью-Джерси.

Гораздо более яркая история произошла в жизни другой беженки с советского корабля, украинки Лилианы Гасинской.

Голая правда из СССР

В Южном полушарии стояло жаркое лето. Поздним вечером 14 января 1979 года 18-летняя девушка, раздевшись и облачившись в красное бикини, открыла иллюминатор своей каюты на корабле «Леонид Собинов», пришвартованном в бухте Сиднея, решительно прыгнула в воду и поплыла к австралийскому берегу. В каюте остались все её вещи, документы, деньги. На столе лежал фирменный блокнот Черноморского пароходства с несколькими английскими словами, написанными рукой Лилианы:

убежище – refuge, shelter (укрытие)

political ….

ask – просить

Исчезновение Гасинской на «Собинове» обнаружили только утром, когда Лилиана не вышла на смену. Девушка не была туристкой, она работала официанткой, по другим сведениям – лифтером, на круизном лайнере, катавшем состоятельных западных пассажиров по островам Полинезии с заходом в порты Австралии и Новой Зеландии. Советский корабль вместе с экипажем и обслуживающим персоналом был сдан в аренду британской турфирме, организующей экзотические развлекательные путешествия. Таким образом Черноморское пароходство, к которому был приписан корабль, зарабатывало валюту для СССР.

Прежде чем отправиться в далекое плавание, все члены экипажа (включая официанток) проходили тщательную проверку в КГБ. Любой сомнительный факт биографии, вроде наличия родственников за границей, считался основанием для отказа в получении выездной визы. С биографией Лилиане Гасинской повезло – в ней не было ничего примечательного. Девочка родилась в маленьком городке Луганской области, окончила Одесское ПТУ морского туристского сервиса и ни в чем подозрительном, кроме обычного девичьего легкомыслия, замечена не была.

Однако уже во время круиза по южным морям, замполиту «Собинова» начали поступать «сигналы». Взаимные доносы членов команды поощрялись представителями «органов», сопровождавших советских граждан в «загранке» и следивших за их обликом и политической благонадежностью.

Когда «Собинов» впервые причалил к австралийскому берегу и экипаж был отпущен в увольнительную после долгого плавания, Лилиана сделала попытку незаметно отколоться от группы. Но бдительные товарищи по команде, заранее предупрежденные замполитом, взяли девушку «на буксир» и вернули на борт вопреки её желанию. После этого инцидента было решено, от греха подальше, поскорее отправить проблемную официантку обратно на родину с первым же советским кораблем, который встретится на пути «Леонида Собинова».

Решение идеологически верное и единственно возможное в ситуации, грозящей политическим скандалом. Вот только сама Лилиана решительно не хотела возвращаться домой. Дождавшись ночи и воспользовавшись тем, что все члены экипажа собрались на вечеринку в кают-компании, она прыгнула за борт в своем красном купальнике… и вошла в историю. До сих пор любой поисковый запрос girl in red bikini приводит к Лилиане Гасинской, героине побега из СССР.

На пресс-конференции, прошедшей в Сиднее через пару дней, Лилиана рассказала журналистам о том, как она 40 минут плыла к берегу, как боялась пойти ко дну или стать жертвой акулы, но страх перед возвращением в СССР и перспектива на всю жизнь сделаться «невыездной» были ещё сильнее, потому что она всей душой ненавидит коммунизм и мечтает жить на Западе. А к побегу она готовилась с 14 лет, для этого и пошла в училище морского сервиса. «Я убью себя, если меня попытаются отправить домой!» – решительно заявила Лилиана. Пылкая речь юной красотки растрогала всю Австралию. У австралийского правительства просто не оставалось другого выбора, кроме как предоставить Гасинской убежище. В отсутствие каких бы то ни было документов, красное бикини стало для девушки пропуском в свободный мир.

На борту «Леонида Собинова» тем временем проходило комсомольское собрание, закрытое для прессы, но от того не менее эмоциональное, чем пресс-конференция беглой официантки.

- Горько и досадно, что такой человек, как Гасинская, родился в советской стране, за которую проливали кровь и отдавали жизнь советские люди во имя светлой и прекрасной жизни, за счастливое и прекрасное детство всех нас, и в частности Гасинской. За мир на Земле наши родители проливали кровь, отдавали свои жизни. Предательский поступок Гасинской поразил меня, поразил всех, кто несет здесь трудовую вахту вдали от Родины, от родных», – докладывал секретарь комсомольской организации тов. Ю. Миколайчук.

Произнеся все положенные в данной ситуации ритуальные фразы, участники собрания единогласно постановили исключить Л. Гасинскую из рядов ВЛКСМ как запятнавшую себя антисоветским поступком. Изгнание из комсомола было серьезным наказанием и обычно ставило крест на карьере советского человека, закрывая для него все социальные лифты, не говоря уже о таких бонусах, как заграничные поездки. Но ситуация заочно осужденной Лилианы Гасинской была совсем не обычной. Она уже безвозвратно пересекла границу и, пока бывшие товарищи обрушивали на неё свои проклятия, готовилась к совсем другой карьере, о которой комсомолки за железным занавесом могли только мечтать.

Управление КГБ по Одесской области подозревало, что в этом деле не всё так просто и кто-то должен был помочь девушке бежать с корабля. В поисках сообщников Гасинской следователи допросили каждого члена экипажа, от капитана до официанток, деливших каюту с Лилианой. Команду подвергли административным репрессиям. Экипаж был расформирован, офицеры и моряки переведены с понижением на корабли, не выходившие за пределы акватории Черного моря. Румыния и Болгария после Австралии и Океании – таково было их наказание за потерю бдительности. Страшное наказание по тем временам...

Лилиана Гасинская, вполне счастливо проведя в Австралии два с лишним десятилетия и дважды (оба раза – удачно) побывав замужем, перебралась в Англию, где и живет в настоящее время, избегая общения с прессой. Когда-то журналисты сыграли важную роль в судьбе Лилианы, но теперь она больше не нуждается в их услугах.

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