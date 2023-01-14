Во второй тур выборов президента Чехии вышли Бабиш и Павел 3 14.01.2023, 21:50

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Предварительная явка составила 67%.

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел вышли во второй тур выборов президента Чехии, сообщает со ссылкой на данные ЦИК страны «Немецкая волна».

После подсчета 80 процентов голосов, Бабиш набирает 36,78 процента, а Павел - 33,72 процента голосов. Следом идет экономист Дануше Нерудова с 14 процентами, чего не достаточно для выхода в следующий тур. Предварительная явка составила 67 процентов.

Второй тур президентских выборов пройдет 27 и 28 января. Срок полномочий нынешнего президента Милоша Земана истекает в марте. Он занимал этот пост с 2013 года, дважды выигрывал выборы и не может принимать участия в нынешних выборах. Президент Чехии в первую очередь играет церемониальную роль, отмечает AFP. Однако он также отвечает за назначение правительства, главы центрального банка и конституционных судей, а также является верховным главнокомандующим страны.

Два кандидата на пост президента

За несколько дней до выборов суд в Праге оправдал Бабиша, обвиненного в мошенничестве с субсидиями Европейского Союза. Бывшего премьера обвиняли в использовании выделенных Евросоюзом 2 млн евро для строительства отеля «Гнездо аиста» в окрестностях Праги, владельцами которого стали члены семьи Бабиша. Сам политик отвергал все обвинения и настаивал на том, что процесс носит политический характер и связан с президентскими выборами.

Генерал Петр Павел - бывший начальник Генштаба чешской армии, первый представитель восточноевропейской страны на посту председателя Военного комитета НАТО - высшего военного органа альянса. Он был награжден орденом Почетного легиона за то, что вывел французское подразделение войск ООН из окружения во время хорватско-сербской войны в 1993 году.

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