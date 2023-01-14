Как укреплять иммунитет зимой: простые и действенные советы 14.01.2023, 22:00

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К укреплению иммунитета необходимо подходить комплексно.

Иммунитет - это природный «щит» организма человека, система борьбы со всем чужеродным, что в организм попало или образовалось там. Если он сильный, то не придется страдать из-за постоянных разных проблем со здоровьем, пишет unian.net.

Особенно сильно ослабление иммунитета может ощущаться зимой, когда и погода очень неблагоприятная, и в рационе меньше свежих фруктов, овощей и ягод, которые так богаты полезными веществами.

Перед тем, как пытаться улучшить иммунную систему, стоит разобраться с общим состоянием организма - можно обратиться к своему семейному доктору, сдать кровь на анализ, после чего уже будет понятно общее состояние вашего организма.

Как понять, что иммунитет понижен

Украинский педиатр Евгений Комаровский говорил, что ключевой признак того, что у человека понижен иммунитет - постоянное пребывание в «больном» состоянии, когда даже из-за самого мелкого заболевания возникают осложнения. Когда человек заболел и выздоровел, значит - иммунитет нормальный.

Доктор Комаровский отмечал, что среди препаратов, которые якобы способствуют улучшению иммунной системы, большинство не имеют доказанной эффективности.

По его словам, реально действенные препараты обычно имеют очень большое количество «побочек».

Чем поднять иммунитет - простые советы

Чтобы иммунитет стал сильнее, вам необходимы в той или иной пропорции:

- физические нагрузки;

- контрасты температур;

- хорошее настроение;

- пребывание на свежем воздухе.

Если придерживаться всех этих советов, иммунитет может стать намного крепче.

Как повысить иммунитет народными средствами

Помочь улучшить иммунитет может разумное потребление хрена, лука и чеснока, однако эти продукты «работают» только в комплексе с теми советами для поднятия иммунитета, которые были указаны выше.

Иммунитет не станет лучше, если просто есть определенный продукт. Кроме того, не всем людям можно есть чеснок, лук и хрен. Продукты, повышающие иммунитет, некоторым могут навредить, поэтому каждому необходимо знать особенности своего организма.

Если же вас интересует, как поднять иммунитет взрослому, то в первую очередь необходимо обратить внимание на образ жизни. Именно вредные привычки могут стать одной из причин вечного пребывания в болезненном состоянии. Кроме того, важную роль играет питание - сам рацион и то, какие именно продукты в него входят.

Взрослый рацион, как и детский, должен быть разнообразным, тогда не возникнет дефицит какого-то витамина или микроэлемента, и не возникнет потребность принимать какие-то витамины или минералы в таблетках.

И нужно помнить, что нет такого чудодейсвтенного продукта, который при потреблении человеком смог бы решить его проблему с иммунитетом.

Чтобы иммунитет был крепким, также нужно бороться с вредными привычками - неправильным питанием (газировка и чипсы точно не улучшат здоровье) и длительным «втыканием» в разные гаджеты. Здоровый ночной сон, который мы нередко игнорируем из-за различных соблазнов («еще одну серию - и спать») также играет немаловажную роль в вашем состоянии.

Как улучшить иммунитет с помощью продуктов - польза кисломолочной продукции

В комплексе мероприятий, направленных на нормализацию, стабилизацию функций иммунной системы, на то, чтобы она гармонично формировалась, принесут пользу продукты, в которых есть кисломолочные бактерии (йогурты, кефир, ряженка, простокваша, закваска).

Как укрепить иммунитет ребенку и взрослому - что нужно знать

Комаровский отмечал, что едва ли не самой страшной проблемой современности является высочайшая чистота. Люди живут почти в полной стерильности, и детская иммунная система не может развиваться нормально, поскольку не взаимодействует с огромным количеством бактерий, и из-за этого воспринимает в качестве врага все, что хоть немного напоминает вирусы и бактерии, поэтому и появилось так много аллергиков.

Таким образом, стерильность только вредит детям.

Медик также рассказывал, что для детей нормальным считается, если они болеют 6-12 раз в год острыми респираторными вирусными инфекциями. Так что, если вам кажется, что ваш ребенок болеет часто, но это не выходит за пределы указанной нормы, не стоит переживать. Однако профилактические меры все равно не будут лишними.

Как повысить иммунитет ребенку - что стоит делать

Если хотите, чтобы иммунная система ребенка работала лучше, придерживайтесь таких правил:

- не должно быть стерильности;

- не заставлять детей есть;

- менять образ жизни детей так, чтобы у них был аппетит - должны быть физические нагрузки;

- контрасты температур.

Именно в комплексе этих мероприятий включение в рацион полезных для иммунитета продуктов не будет бессмысленным.

Чем повысить иммунитет - об этом нельзя забывать

Сделайте прогулки на свежем воздухе своеобразным ритуалом, постарайтесь как можно меньше времени проводить в бесполезном сидячем положении. Стоит выбирать еду, которая может принести пользу для организма, а не наносить удар по каким-то органам. Необходим позитив - старайтесь побольше улыбаться и находить даже в самой плохой ситуации хоть что-то положительное.

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