Генштаб ВСУ: Из Беларуси по Киеву били ракетами С-400 18 14.01.2023, 22:05

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За сегодня РФ запустила по инфраструктуре Украины 33 ракеты.

Россия обстреляла объекты инфраструктуры Украины тремя типами ракет. Об этом сообщил 14 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

- Государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования «Калибр», управляемые авиационные ракеты Х-59 – по объектам критической инфраструктуры Украины, – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что всего враг осуществил «около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и пять пусков управляемых авиационных ракет».

- Силами и средствами Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и три управляемые авиационные ракеты. Продолжается подсчет и уточнение, – объяснили в Генштабе ВСУ.

Для утренней ракетной атаки на Киев, по его данным, россияне использовали зенитные управляемые ракеты С-400 (С-300) с северного направления. Подчеркнем, что на север от Киева находится Беларусь.

- Всего в течение суток противник нанес три авиационных и около 50 ракетных ударов, – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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