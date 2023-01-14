Американский политолог: По всем законам войны Россия не сможет исправить стратегические ошибки 14.01.2023, 22:22

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Фото: Getty Images

Украинские военные действуют очень грамотно.

Эксперт по международной политике Рамис Юнус из Вашингтона считает, что информационная пропаганда России пробуксовывает все 11 месяцев, потому что они готовились к совсем другому типу интервенции. Такое мнение он высказал «Эспрессо».

- То, что информационная пропаганда России пробуксовывает все эти 11 месяцев, видно невооруженным глазом, потому что они действительно готовились к совершенно другому типу интервенции. Чисто в военном плане, посмотрите, даже на экипировку россиян, их подготовку, на количество напавших на большое почти 50-миллионную страну, к тому же эта авантюра базировалась на неправильной стратегии, которая построена на дезинформации, которая дошла до высшего руководства России и было принято неправильное решение, теперь тактически они пытаются исправить ошибку в этой стратегии как в информационном плане, так и в военном, но это невозможно по всем законам войны, поэтому у них и возникает ситуация цугцванга, которая каждый раз хуже и хуже, в информационном поле это тоже видно, - прокомментировал американский политолог.

Рамис Юнус отметил, что это все было видно во время событий на Харьковском направлении, также на Херсонском, а сегодня точно так же будет относительно Соледара и Бахмута.

- Ну взяли они Северодонецк и Лисичанск, и что они после этого получили? Изюм, Лиман, Харьков, Херсон – точно так будет и здесь, потому что украинские военные очень грамотно дали возможность всем остальным выиграть время на этом стратегически неважном, с точки зрения военной кампании , месте, имею в виду Соледар и Бахмут.

Они сделали там то, что делали украинские герои «Азова» в районе Мариуполя, это сравнимо по масштабу. Нужно понимать это и вспомним, что мы получили после того же Мариуполя. У россиян все пробуксовывает по всем направлениям, и они не просто так порой и Гаагу вспоминали. Китай, Индия, США. Ядерная тематика в РФ пошла потому, что им все ясно объяснили, а вся эта пропаганда не стоит выеденного яйца, потому что действует на основе тех инструкций, которые спускают сверху, - отметил Юнус.

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