Как обезопасить себя при покупке подержанной машины в Беларуси? 14.01.2023, 22:45

Купить авто сейчас и просто, и сложно одновременно.

Купить подержанный автомобиль в Беларуси сейчас и просто, и сложно одновременно. Просто потому, что предложений на рынке б/у машин все больше, а сложно — потому что нарваться на автохлам так же легко, как просто выбросить свои деньги в окно.

S13.ru рассказывает, как обезопасить себя от покупки автохлама при выборе подержанной машины в Беларуси.

Пробег отматывается у 99% автомобилей

Одним из главных показателей, который влияет не только на состояние автомобиля, но и на его стоимость, является пробег. В сети полно объявлений по отмотке пробега, и часть автовладельцев такой услугой пользуются.

Для многих машин на выбор доступны два варианта скрутки пробега — бюджетный, когда показатели меняют только на одометре, и более дорогой, когда данные о пробеге меняют во всех электронных блоках, где хранится информация.

Поэтому, если продавец решил сэкономить на скрутке, есть возможность узнать правду. Не стоит отказываться от компьютерной диагностики, поскольку помимо оригинальности пробега она поможет проверить множество других показателей, особенно если речь идет про машины, не старше 10—15 лет.

Специалисты утверждают, что проще всего бесследно «скрутить» пробег можно в авто японских производителей, концерна GM, а также в бюджетниках российского производства. Сложнее всего обстоят дела со свежими Volvo.

А среди перекупов популярна тема запуска слухов, якобы в свежих автомобилях пробег скрутить невозможно, поэтому он обязательно должен быть «родной». Но это не так.

Как еще можно проверить пробег?

Данные о пробеге автомобиля зачастую попадают сразу в несколько баз данных. Например, если автомобиль обслуживался у официального дилера, то в его базе остается информация обо всех визитах, проведенных ремонтах и пробеге на момент обращения в сервис.

Заказать подобный отчет можно, например, на сайте ka.by, там же можно проверить историю автомобилей, купленных на аукционе в Европе. (По данным создателей сервиса, более трети авто, привезенных из Европы в Беларусь, продают со скрученным пробегом).

Также проданные на европейских аукционах авто можно бесплатно проверить на сайте vf.vin, вбив в строку поиска VIN-номер. Если автомобиль продан через аукцион, то вы увидите дату продажи, его фото на момент реализации и актуальные данные пробега.

Помимо этого, проверить историю авто из Европы можно, купив платный отчет от carvertical.

Как проверить авто из США?

Если речь идет об автомобиле, купленном на аукционе в США, то узнать его состояние на момент продажи можно, просто введя VIN в поисковике.

Важно: сайты, которые хранят подобную информацию, это в первую очередь бизнес. Поэтому за определенную плату (400—600$) продавец может удалить всю информацию из интернета. Если вы приобретаете машину из США и при вводе номера кузова вам не выдается никакой информации о конкретном авто, можете быть на 99% уверенным, что автомобиль «отбелили».

Проверить историю также можно, купив отчет Carfax. Она хранит данные о количестве владельцев, визитах на СТО, наличии аварийного прошлого и т.д. Фото автомобиля до восстановления вы в нем не увидите, но зато будете знать, какая часть машины пострадала при ДТП, а также не является ли автомобиль «утопленником».

Проверка истории машины в Беларуси и России

Проверить историю автомобилей, которые долго эксплуатируются в Беларуси или РФ, можно через платный сервис av.by/vin. Отчет содержит информацию об авто, которые когда-либо были зарегистрированы не только в Беларуси, но и России. Сервис от av.by поможет найти старые объявления о продаже авто на сайте (если раньше продавец показывал истинный VIN).

Намеренно указывают фальшивый VIN

Недобросовестные продавцы иногда они намеренно обозначают в объявлении VIN-номер с ошибкой либо берут его от похожего авто с прозрачной историей. Чтобы не потеряться на этом моменте, просите прислать фото техпаспорта либо самого номера на кузове автомобиля.

«Ошибаются» в описании года выпуска

Помимо манипуляций с пробегом, продавцы часто указывают в объявлении не соответствующий реальному год выпуска автомобиля. Это делается как для того, чтобы покупатель, который ограничивает возраст авто в параметрах поиска, мог увидеть его объявление, так и для попытки продать авто под видом более свежего. Как правило, такие нестыковки покупатель замечает только во время осмотра авто вживую, либо во время перерегистрации в ГАИ.

Поэтому, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, всегда уточняйте, какой год выпуска указан в техпаспорте.

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